Diletta Leotta raggiunge Loris Karius e porta Aria allo stadio: il tifo più dolce è tutto per papà

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Domenica allo stadio per Diletta Leotta e la piccola Aria. La giornalista sportiva è volata in Germania insieme alla sua primogenita per supportare dagli spalti il marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Le due tifose d’eccezione hanno quindi postato uno scatto sui social che le vede biondissime e sorridenti in tribuna: un vero e proprio attestato d’affetto per il portiere tedesco, che davanti alle donne della sua vita ha regalato anche una splendida prestazione sul campo.

Diletta Leotta e Aria, tifose d’eccezione

Abituata a seguire le partite a bordocampo per lavoro, Diletta Leotta si è concessa questa domenica un’esperienza da tifosa sugli spalti. La giornalista sportiva, infatti, è volata insieme alla figlia Aria in Germania, a Colonia, per supportare suo marito Loris Karius. Il portiere tedesco milita nello Schalke 04 e ha giocato in trasferta contro il Colonia nella giornata del 24 ottobre. Il match si è concluso con uno 0-0, ma le due tifose d’eccezione non sono certo passate inosservate.

Diletta ha infatti condiviso un dolcissimo scatto in compagnia della primogenita sui social: linguaccia davanti all’obiettivo, maglietta della squadra del papà e biondi capelli sciolti, Aria e la sua mamma sono a dir poco identiche. “Match day with my girl” (Giornata allo stadio con la mia piccola), ha scritto la conduttrice nella didascalia allo scatto, che ha raccolto in poche ore moltissimi consensi.

Anche nelle sue stories, Leotta ha spiegato ai fan di essere volata in Germania per supportare il marito, ricordando loro gli appuntamenti di giornata del campionato italiano. E la sua presenza sembra aver portato fortuna al portiere dello Schalke 04, eletto miglior giocatore del match, come ha sottolineato la stessa Diletta in un’altra story. Insomma, sarà una domenica da ricordare per la splendida famiglia.

L’amore a distanza tra Loris Karius e Diletta Leotta

Loris Karius e Diletta Leotta vivono attualmente una relazione a distanza. La conduttrice sportiva risiede infatti a Milano, dove si trovano gli studi di DAZN; lui, invece, vive in Germania, dove gioca nello Schalke 04. I due cercano di vedersi il più possibile, alternando trasferte e spostamenti, ma, ha ammesso la giornalista siciliana, non è un’impresa semplice: “Non vogliamo vivere separati per sempre. In futuro ci piacerebbe abitare sotto lo stesso tetto“, ha raccontato in un’intervista.

L’amore tra i due, nonostante le difficoltà logistiche, sembra comunque procedere a gonfie vele. Conosciutisi nel 2022, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori della piccola Aria nell’agosto 2023, convolando a nozze l’anno successivo in Sicilia. L’8 maggio 2026, invece, la coppia ha dato il benvenuto al piccolo Leonardo.

Insomma, la distanza non ha mai rappresentato un ostacolo insormontabile per il calciatore e la conduttrice, che cercano comunque di trascorrere insieme quanto più tempo possibile. La speranza è che Loris possa essere ingaggiato da una squadra di Serie A, così da poter essere più presente nella vita dei figli. D’altro canto, la piccola Aria ha dimostrato in più occasioni di avere quasi una venerazione nei confronti del papà e anche in alcuni scatti dallo stadio di Colonia appare bellissima e sorridente proprio tra le braccia del portiere.