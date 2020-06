Diana Del Bufalo cancella Instagram dopo le polemiche

editato in: da

Diana Del Bufalo ha cancellato il suo profilo Instagram. Dopo polemiche e attacchi, l’attrice è scomparsa dai social senza dare una spiegazione. La sua pagina, che contava oltre un milione di follower, non è più attiva, e da giorni i fan si chiedono cosa sia accaduto. Il gesto di Diana è arrivato dopo che qualche giorno fa si era sfogata su Instagram contro chi la accusava di ostentare lusso in un periodo difficile, a causa di alcuni video in cui documentava una cena con la madre.

“Voi non sapete niente della mia vita – aveva sbottato la Del Bufalo -. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una str***a egoista. Non sapete niente! […] La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì? Però quanto la si mostra rompete il ca*** e viceversa – aveva aggiunto -. Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo? Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio”.

Poco dopo Diana (che abbiamo intervistato di recente) aveva risposto a tono a un follower che le chiedeva di prendere posizione riguardo alcuni argomenti d’attualità. “Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?”, aveva replicato nelle Storie e poco dopo il suo profilo era stato cancellato. La Del Bufalo non ha fornito spiegazioni e non sono apparsi indizi su cosa sia accaduto nemmeno nei profili dei suoi amici più cari, da Andrea Dianetti a Cristiano Caccamo. Dopo l’addio doloroso a Paolo Ruffini, l’attrice di recente aveva ritrovato il sorriso accanto a Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina, protagonista del Grande Fratello e opinionista di Barbara D’Urso.