Detto Fatto, Teresanna: “Vittima di cyberbullismo, ma oggi mi piaccio”

Teresanna Pugliese è stata ospite del salotto del pomeriggio di Rai 2, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, è intervenuta nel corso della puntata per parlare del suo passato e lanciare un messaggio positivo.

La Pugliese ha voluto raccontare la sua esperienza col bullismo sui social, che la Guaccero e la sua spalla Elisa D’Ospina trattano spesso nella rubrica Stop Haters.

“Quando è successo ero piccola e la parola cyberbullismo noi non la conoscevamo a quei tempi, non veniva riconosciuto il fatto e nemmeno definito in qualche modo”, ha rivelato l’influencer. L’infanzia di Teresanna non è stata tra le più serene: a causa delle difficoltà economiche la sua famiglia per un lungo periodo fu costretta a vivere ospite di un convento.

“Anche se non ero in grado di conoscere quelli che erano i disagi, perché io non mi mettevo a confronto con gli altri, erano gli altri che mi facevano notare quello che secondo la società mi mancava”, ha raccontato.

La sua infanzia e la sua adolescenza furono segnate da un sentimento di solitudine ed esclusione: “Magari non riuscivo a stare al passo con le tendenze (…) e non c’era un vero e proprio sfottò, era una scelta di emarginazione. Non venivo coinvolta o invitata alle feste di compleanno perché magari non potevo comprare il regalo, o non venivo accolta nelle comitive, nei gruppi da muretto perché non ero alla moda”.

Questi episodi sono rimasti impressi nella mente di Teresanna, che è riuscita a superare grazie alla vicinanza della madre, sempre molto presente. La Pugliese poi ha raccontato anche un altro episodio doloroso della sua vita, quando è rimasta vittima del fenomeno del bodyshaming, soprattutto durante la sua esperienza prima come corteggiatrice e poi come tronista a Uomini e Donne.

“Partecipavo a una trasmissione televisiva, non sapevo a quello a cui stavo andando incontro. Ero ancora molto innocente rispetto a quello che era il giudizio delle persone”, ha affermato Teresanna. Durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi l’influencer ha ricevuto più volte commenti sia sui social che dal vivo sul suo corpo: “Mi dicevano che ero grossa, ma la mia prima reazione era di sorpresa e non capivo perché me lo dicessero. A vent’anni un po’ ci soffrivo. Adesso mi piaccio molto, ma ti dico la verità – ha confessato a Bianca Guaccero – a me piace troppo mangiare, non ho mai fatto rinunce affinché questo pregiudizio prendesse piede”.