Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in tv e parla del confronto con Caterina Balivo

Oggi lunedì 26 ottobre Bianca Guaccero torna in tv e lo fa dando il via alla nuova edizione di Detto Fatto. Diverse le novità attese in questa edizione, si parte proprio con un nuovo orario e con qualche sorpresa ancora da svelare.

Per cogliere tutte le novità però bisogna leggere tra le righe e guardare il palinsesto televisivo, perché infatti Bianca Guaccero non si scontrerà più – televisivamente parlando – con Caterina Balivo e il programma Vieni da me, la Balivo ha infatti abbandonato la televisione e il programma che conduceva in casa Rai. Per vedere Caterina al momento bisogna cambiare piattaforma e andare sui social, dove la conduttrice – in pausa dalla tv – condivide con i suoi follower contenuti e stralci della sua vita, per ora non si sa se e quando la vedremo protagonista in altri progetti televisivi.

Sulla sfida diretta tra le due conduttrici, nessuna delle interessate aveva mai proferito parola, adesso però è stata Bianca a rilasciare un’intervista a Fanpage esprimendosi in merito, perché se all’inizio il confronto poteva dispiacere, si è invece trasformato in una motivazione in più per fare meglio e per dimostrare, ambo i lati, le proprie caratteristiche e peculiarità.

Bianca, sul diretto confronto con Caterina Balivo, ha ammesso che: “All’inizio ci dispiaceva, poi ci abbiamo fatto il callo” tramutando la sfida in stimolo a fare meglio, e ancora “Detto Fatto era il programma che Caterina aveva lasciato, però non è dipeso da noi e nemmeno da lei”.

Detto Fatto ha rappresentato per Bianca una doppia sfida: era un programma che si identificava fortemente in Caterina Balivo, e nel raccoglierne l’eredità la Guaccero ha dovuto poi scontrarsi proprio con Caterina che era passata alla conduzione di Vieni Da Me, sempre in casa Rai.

Quest’anno invece niente sfida diretta tra le due conduttrici, per la Guaccero non rimane che concentrarsi su quello che lei stessa ha definito un “programma che vuole divertire e di cui vado fiera”, fresco di alcune novità e di una nuova impronta che solo lei saprà lasciare. Tutto è pronto e la stessa Bianca ha fatto trapelare sui social la sua emozione per questo nuovo inizio.

L’appuntamento con la nuova edizione di Detto Fatto è per oggi alle 14.55 circa, su Rai 2.