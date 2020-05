Detto Fatto, Bianca Guaccero si irrita e difende Alessia Marcuzzi

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero si irrita durante Detto Fatto e difende Alessia Marcuzzi. La conduttrice è tornata in tv da qualche giorno dopo un lungo stop per la gioia dei suoi fan. Fra i momenti più attesi della trasmissione c’è senza dubbio quello dedicato al gossip e curato da Jonathan.

Questa volta l’ex gieffino ha voluto parlare di Alessia Marcuzzi e della sua iniziativa. Su Instagram infatti la showgirl ha pubblicato una foto in cui appare senza trucco e senza filtri, dimostrando la sua bellezza naturale. Se in tanti l’hanno elogiata, altri l’hanno criticata in modo spietato con frasi come “si vede che sei vecchia” o “si notano tutte le rughe”. I commenti hanno fatto infuriare Bianca che si è schierata dalla parte della collega. “Guardatevi allo specchio voi – ha tuonato -. A noi ci piace così com’è, è bellissima, siete solo invidiosi”.

“Si vede benissimo che è senza filtri”, ha poi aggiunto Jonathan, che è stato corretto subito da Bianca. “Si vede nel senso che è al naturale – ha spiegato lei -, alcuni postano foto senza filtri, dicendo di non essere truccati ed invece hanno il trucco al naturale che non si nota ma c’è”.

Poco dopo il microfono dell’opinionista ha smesso di funzionare. “Siccome stavo dicendo una cattiveria questa è la Marcuzzi che mi manda le macumbe, ma volevo difenderla”, ha puntualizzato Jonathan, mentre la Guaccero ha messo un punto alle polemiche. “Alessia Marcuzzi ha avuto coraggio nel mostrarsi al naturale, struccata ed alla luce del sole”, ha detto.

Sempre sincera e diretta, Bianca Guaccero è una fra le conduttrici più amate del momento. L’attrice è sbarcata alla guida di Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo, approdata su Rai Uno con Vieni da Me. Le critiche nei suoi confronti – anche a causa degli ascolti bassi – non sono mancate, ma Bianca ha sempre tenuto duro e ha dimostrato di essere una grande professionista. “Non provo invidia per nessuno e sono felice dei successi degli altri – aveva confessato qualche tempo fa, parlando anche della presunta rivalità con la Balivo -. La sfida più grande è fare bene il mio lavoro”.