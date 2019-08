La dedica d’amore più bella di sempre è quella di Valentino alla sua Francesca

editato in: da

Altro che fiori e bigliettini con i cuori: la dedica d’amore più bella di sempre è quella di Valentino Rossi per la sua Francesca Sofia Novello.

40 anni e una lunga carriera in pista, il pilota di MotoGp è innamorato della fidanzata 24enne, conosciuta proprio quando lei faceva l’ombrellina. Un amore diverso dagli altri, più maturo e forte, che ha spinto Valentino a fare una dichiarazione inedita, molto diversa dal personaggio che siamo abituati a conoscere.

Superati gli anta e con ancora tanta voglia di correre sulla sua moto, Rossi ha confessato la volontà di diventare padre. Un desiderio che sino ad oggi non aveva mai avvertito, soprattutto perché non aveva trovato la donna giusta. Playboy ed eterno Peter Pan, Valentino oggi è pronto a cambiare per amore di Francesca Sofia Novello. Sarà lei a trasformare lo spericolato pilota in un tranquillo papà di famiglia?

Rossi è convinto di sì e si è lasciato andare a rivelazioni importanti nel corso di un’intervista radiofonica. “Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo – ha ammesso -. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”.

La donna giusta dunque, quella con cui fare un figlio e pensare ad un futuro insieme. Quella che ti regala un amore che potrebbe essere “per sempre”. Il Dottore sino ad oggi non aveva mai preso in considerazione l’idea. Nel suo curriculum una storia d’amore durata quattro anni con Linda Morselli e finita, si vocifera, perché lui non voleva impegnarsi troppo. Poi tanti flirt e amori brevi, sino a Francesca Sofia Novello, che è riuscita nell’impossibile, regalando a Valentino la voglia di diventare papà.

Perché lei è “la donna giusta” e Rossi non poteva farle una dedica d’amore migliore.