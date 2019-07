Chi è Davide Devenuto, il fidanzato di Serena Rossi

editato in: da

Davide Devenuto è il fidanzato di Serena Rossi e il grande amore della sua vita.

Classe 1972, l’attore ha conosciuto la conduttrice e showgirl sul set di Un Posto Al Sole dove lui dal 2003 interpreta Andrea Pergolesi, mentre lei ha vestito i panni di Carmen Catalano. Originario di Roma, da anni Davide viaggia verso Milano per arrivare sul set della celebre fiction.

La sua avventura nel mondo della recitazione è iniziata quando aveva 25 anni e si è iscritto alla scuola di Beatrice Bracco. Nel 1998 ha esordito a teatro, recitando nella commedia Woody si racconta, in seguito è entrato nel cast di Un Posto al Sole.

Amatissimo dai fan della serie, ha preso parte anche a tanti altri progetti televisivi fra cui L’ispettore Coliandro, 6 passi nel giallo, Ho sposato uno sbirro e Rex.

La storia d’amore fra Davide Devenuto e Serena Rossi è iniziato nel 2008 quando lei aveva da poco lasciato Un Posto al Sole per dedicarsi ad altri progetti. La coppia ha avuto anche un figlio, il piccolo Diego, che ha reso ancora più forte il legame.

E pensare che all’inizio Serena e Davide non si sopportavano, tutto a causa di una battuta dell’attore. “La mia prima scena fu in una piazza molto grande nel cuore di Napoli, dovevo rubare una maschera da una bancarella e correre via – aveva raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -. I camion della produzione, però, erano in un angoletto e la comparsa che faceva il negoziante urlava così forte che molti pensavano che non fosse un set, ma una scena vera”.

“Così arriva un ragazzo che mi raggiunge e mi dà un calcio all’altezza dello stomaco – aveva svelato -. Torno in Rai e inizio a raccontare tutto ai miei colleghi, dico ‘sti c*zzo di napoletani’, ‘ho beccato l’unico napoletano onesto’. Fra di loro c’era Serena – che non la prese proprio bene – ma io scherzavo. Mia madre è napoletana e la loro è una cultura che conosco e che mi piace”.