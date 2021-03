Dantedì, come cambia la programmazione Rai per le celebrazioni

editato in: da

In occasione del Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri, cambia la programmazione sulle reti Rai. Il 25 marzo si celebrano 700 anni dalla morte del Sommo Poeta con tante iniziative e trasmissioni speciali per scoprire l’ideatore della Divina Commedia. Tanti gli approfondimenti e gli appuntamenti che si succederanno nel corso della giornata sino alle 19.15 quando ci sarà la diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale con la Celebrazione dell’Anno Dantesco. Presenti Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Dario Franceschini, Ministro della Cultura, e Roberto Benigni che leggerà un Canto della Divina Commedia.

Rai Uno celebra Dante partendo da Unomattina con approfondimenti e spazio al grande poeta, si passa poi a Oggi è un altro giorno, show condotto da Serena Bortone in cui ci sarà uno spazio riservato solo al Dantedì. Dopo la diretta dal Salone dei Corazzieri, sulla prima rete Rai verrà trasmesso in seconda serata Dante e il potere, documentari a cura del professor Alessandro Barbero girato nel Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze.

Su Rai Due saranno tante le trasmissioni che aderiscono al Dantedì, da I Fatti Vostri a Detto Fatto sino ad Anni 20. Su Rai Tre a Quante Storie sarà ospite monsignor Gianfranco Ravasi per parlare di Dante Alighieri, mentre Maestri e Geo ricorderanno la grandezza di Dante. In prima serata andrà in onda Il Quinto dell’Inferno di Roberto Benigni, con l’introduzione di Corrado Augias. Quest’ultimo sarà presente anche in L’Italia di Dante con Aldo Cazzullo.

Non mancheranno inoltre iniziative su Rai Cultura e Rai Storia. Sul entrambi i canali verrà trasmesso Passato e Presente con Paolo Mieli pronto a scoprire Dante grazie al professor Giuseppe Ledda, docente di letteratura italiana all’Università di Bologna, ma soprattutto membro del comitato scientifico della Società Dantesca Italiana e del Gruppo Dante dell’Associazione degli Italianisti.

Non solo i principali canali, anche gli altri spazi dell’azienda di Viale Mazzini dedicheranno del tempo a Dante Alighieri in occasione del Dantedì. Su Rai Cinque l’appuntamento è con Visioni e con i Vespri Danteschi. Su Rai Storia, la Divina Commedia e Dante verranno raccontate con le parole di Vittorio Gassman, mentre su Rai Scuola verranno svelate le 11 lezioni di Enciclopedia infinita. Dante e la Divina Commedia creata dalla Società Dante Alighieri.