Sembra sempre che la vita dei Vip sia tutta rose e fiori. Questo perché tendenzialmente si punta a pubblicare tutto il bello e, dunque, il loro feed appare come questa favola scintillante. Si tratta però di persone qualsiasi, al netto di un conto in banca più generoso, alle quali accadono disavventure comuni. È il caso di Cristina Parodi, che ha pubblicato un post nel quale si mostra in stampelle.

Cristina Parodi infortunata

Ha colto tutti i suoi fan alla sprovvista, Cristina Parodi, avendo pubblicato un nuovo post nel quale svela d’essersi infortunata. Poggiata sulle stampelle, ha messo in mostra il suo piede destro ingessato.

Una brutta disavventura, anche se non figlia di un gesto spericolato, indice di come i pericoli siano celati anche nei gesti più comuni. In poco tempo è stata sommersa da un’ondata d’amore da parte dei suoi fan, che hanno evidenziato come sia in grado di conservare tutta la propria eleganza anche in una condizione del genere.

Fin da subito, però, la Parodi ha voluto smorzare i toni. La foto è infatti allegra, nonostante il dettaglio dell’infortunio. Lei sorride di cuore e ha ben preso questo incidente di percorso. Su Instagram tutti le hanno consigliato di godersi questo riposo meritato ma inatteso, e di certo non fortunato. Nella sezione commenti spazio anche per alcuni Vip, come Laura Pausini: “Oh nooooo”, alla quale la diretta interessata ha risposto un caloroso cuore.

Come sta Cristina Parodi

Come detto, è stata la stessa ex conduttrice (oggi impegnata nel mondo della moda) a sdrammatizzare la situazione. Un sorriso pieno e coinvolgente, sottolineato anche dall’attrice Anna Foglietta, che le ha scritto: “Con quel sorriso, il gesso e le stampelle neanche le avevo notate. Ti abbraccio grande Cristina”.

Ma cosa le è successo? “A volte succede. Vai sempre di corsa, fai mille cose insieme e pensi d’essere indistruttibile. E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese”. Abbiamo dunque anche la prognosi e tra non molto la Parodi tornerà come nuova. Dovrà soltanto trascorrere un Carnevale sedentario.

Bello il messaggio mandato a tutti i suoi follower, anche attraverso tre hashtag divertenti:

il metatarso mi ha tradita;

chi si ferma è perduto;

ridiamoci su.

Cristina Parodi oggi

Come detto, Cristina Parodi è un’ex conduttrice televisiva. Dopo ben 30 anni sul piccolo schermo, infatti, ha deciso di fare un passo indietro e dedicarsi ad altro. Alla moda nello specifico. Oggi le sue giornate sono totalmente differenti e, come spiegato in passato, ormai la televisione neanche la guarda più.

Si ciba di social, per quanto riguarda l’intrattenimento, che hanno offerte più veloci e al passo con i tempi, e soprattutto meno scontate. Oggi è la titolare di un brand di moda, Crida Milano, e intrattiene i suoi follower con numerosi social via Instagram.