Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la distanza pesa e lei fa una rivelazione

Clizia Incorvaia, splendida in quarantena

Clizia Incorvaia torna a parlare del suo amore per Paolo Ciavarro e della volontà di riabbracciare presto il figlio di Eleonora Giorgi, conosciuto nella casa del GF Vip. I due si sono innamorati durante il reality, sotto l’occhio attento delle telecamere: lui figlio d’arte, lei influencer e reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina. Una relazione che ha resistito anche alla distanza visto che, dopo la fine dello show, Clizia e Paolo non si sono potuto abbracciare.

“La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! – ha svelato la Incorvaia a Novella 2000 -. Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere. Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.

Clizia e Paolo stanno vivendo un amore a distanza, ma la passione è ancora molto forte. “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini – ha raccontato la Incorvaia -, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”.

Clizia ha confessato di sentire molto la mancanza di Paolo. I due si tengono costantemente in contatto e non vedono l’ora che questo periodo passi. “Soprattutto la notte – ha spiegato -. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘pa*****a’. Giochiamo”.

Giovani, belli e innamorati, Paolo e Clizia formano una delle coppie più belle nel mondo dello spettacolo. Qualche settimana fa si era parlato persino di una loro partecipazione a Temptation Island Vip, il programma di Maria De Filippi che tornerà a breve in tv, ma i diretti interessati avevano smentito con forza l’indiscrezione.