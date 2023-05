Claudia Motta: dopo l’Isola è addio con Simone Rugiati. Le parole di lui

Fonte: IPA “Isola dei Famosi”, le naufraghe in bikini lasciano senza fiato

L’ipotesi che ci fosse una crisi in corso si è fatta insistente nei giorni scorsi, ma ora è stata la stessa Claudia Motta a confermare l’addio con Simone Rugiati. La modella ha preso parte all’Isola dei Famosi, ma ha dovuto ritirarsi dal survival show a causa di un infortunio.

Non si sa cosa sia accaduto tra loro dopo il rientro in Italia, ma le parole di lei – durante un’intervista rilasciata a Lo Zoo di 105 – non lasciano spazio a dubbi, mentre lo chef in occasione dei ringraziamenti per il suo compleanno ha affidato a una storia social un pensiero che sembrerebbe potersi riferire a quanto accaduto.

Claudia Motta, cosa ha detto della relazione finita con Simone Rugiati

Delle storie sibilline avevano acceso i riflettori sulla coppia (ormai ex) composta da Claudia Motta e Simone Rugiati. Ex Miss Mondo Italia, Claudia è stata una naufraga dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Ha dovuto lasciare l’Honduras a causa di un infortunio e, in quella occasione, aveva ricevuto l’appoggio dell’ex compagno, il cuoco televisivo Simone Rugiati.

Poi alcune storie Instagram avevano iniziato a far pensare che tra i due le cose non stessero procedendo a gonfie vele. Tanto che, quando Claudia Motta ha confermato la rottura durante un intervento a Lo Zoo di 105, le sue parole hanno evidenziato come la cosa fosse abbastanza palese. “Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?”. Le è stato chiesto, parole alle quali ha risposto con un no. “È la prima volta che dici che non sei più fidanzata? È uno scoop per lo Zoo?”. “Sì – ha sottolineato lei aggiungendo – è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito”. Dopo questa dichiarazione non ha aggiunto altro.

Simone Rugiati, invece, prima ha condiviso nelle storie Instagram alcune immagini di un dolce spiegando che non era per il suo compleanno (mentre in questi giorni lo è stato della ex), poi nel ringraziare chi gli ha fatto gli auguri (il 24 maggio è il suo compleanno) ha anche espresso un pensiero che sembra proprio collegarsi a quanto accaduto in questo ultimo periodo. “Buongiorno a tutti c’è il sole è il mio compleanno – ha detto -: e mi sono arrivati tantissimi messaggi da voi che non conosco e mi seguite e da tantissimi amici che magari non mi ricordavo nemmeno di avere. E quindi mi sono sentito molto meno solo. In un periodo dove utilizzare Instagram in un momento delicato mi è costato carissimo e non me lo perdonerò più”.

Poi ha aggiunto: “Quindi questo messaggio personale del mio compleanno è per dirvi che oggi a 42 anni suonati grazie alla mia psicologa, mia mamma, mi farò un regalo e lo farò a tutti: toglierò quella parte che rovina tutto di me che mi dite bravo bello simpatico: sì però a volte rovino tutto all’ultimo”. Quindi Simone ha spiegato che per il suo compleanno ha deciso di “togliere quello che rovina tutto”, riferendosi forse a qualche aspetto del suo carattere. Poi ha concluso con un grazie per gli auguri e grazie mamma.

Simone Rugiati, cosa aveva detto dopo l’infortunio di Claudia all’Isola

Dopo l’infortunio di Claudia all’Isola dei Famosi, incidente che l’ha obbligata a lasciare il survival show, Simone Rugiati aveva commentato sul profilo Instagram della trasmissione approfondendo quanto accaduto.

“Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo veramente. Sapesse il dolore, collare, di quanto sia vero un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la ‘piccolina’, ma l’unica grande. Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”.

Parole che erano arrivate a sostegno di colei che poi è diventata la ex fidanzata. Da quel momento alla fine della loro relazione è trascorso poco tempo e le ragioni della rottura non sono state spiegate.