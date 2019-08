Chiara Nasti malore in vacanza: ricoverata in ospedale

editato in: da

Paura per Chiara Nasti. L’influencer è finita al pronto soccorso a causa di dolori fortissimi allo stomaco che hanno richiesto l’intervento dei medici.

A raccontarlo è stata lei stessa dopo una notte di paura e la corsa in ospedale. La modella attualmente in vacanza in Sardegna ed è proprio lì, fra un selfie e l’altro, che ha iniziato ad avvertire dei forti dolori. “Stanotte mi sono sentita malissimo – ha svelato nelle Stories di Instagram -, sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici, ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa”.

Quando le fitte allo stomaco sono diventate insopportabili Chiara Nasti ha iniziato a preoccuparsi e con lei la sua famiglia che l’ha portata in ospedale. “Quindi stanotte mi sono sentita talmente male che sono finita al pronto soccorso per questa cosa che sentivo – ha detto l’influencer -. Mi hanno fatto delle flebo. Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male”.

Chiara non ha specificato cosa avesse in realtà, ma ha raccontato ai fan di aver avvertito degli strani sintomi. “Ho avuto delle pulsazioni strane alla testa, simili a scosse elettriche” ha raccontato. E a chi le chiedeva come stesse ha svelato: “Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa”.

Classe 1998, Chiara Nasti è una delle fashion blogger più famose del web, sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne. La modella napoletana di recente è tornata single dopo una lunga love story con Ugo Abbamonte, 22enne figlio di famosi imprenditori di Napoli. Per amore del fidanzato qualche tempo fa aveva lasciato l’Isola dei Famosi, abbandonando il reality perché sentiva la sua mancanza.

Oggi si dichiara single e su Instagram appare serena insieme alla famiglia. Anche la paura dopo la corsa al pronto soccorso sembra passata e Chiara in queste ore è tornata a sorridere.