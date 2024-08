Fonte: IPA Chiara Ferragni

Non si sono ancora separati legalmente, ma la battaglia tra Chiara Ferragni e Fedez sembra tutt’altro che vicina a concludersi. I due coniugi, che chiaramente sono in vacanza separati e si dividono i figli come possono, stanno vivendo la loro prima estate da single e stanno provando a ricostruire la loro vita dopo che del loro matrimonio è rimasto ben poco. Il caso del pandoro griffato è stato fatale e non sono riusciti a riprendersi dalla profonda crisi che era in corso da tempo. Il rapper di Rozzano sembra comunque quello meno rassegnato della coppia e continua a postare sui suoi social lasciandosi andare a sottili (mica tanto) provocazioni.

L’ultima provocazione di Fedez

“Più conosco le persone, più amo il mio cane. E credo anche di aver capito cosa ama lui”, ha scritto Fedez sul suo Instagram, in cui ha condiviso un carosello di foto con il suo cane Silvio e una lunga serie di ragazze che potrebbero essere identificate come le sue fidanzate. Un’osservazione in più che si aggiunge a quelle degli ultimi mesi e che non fa che alimentare la polemica nei confronti di sua moglie, la quale ha replicando utilizzando le risposte degli utenti ai quali ha richiesto di esprimere un loro desiderio.

“Voglio essere felice”, si legge, e il pensiero è corso direttamente a lei, che sta provando a riprendersi dal crollo professionale e personale a cui è andata incontro dopo Natale. Sui social sembra soddisfatta e si sta godendo le vacanze low profile nelle quali non manca la presenza della sua famiglia che l’ha sostenuta in ogni momento. Immancabile mamma Marina Di Guardo, con la quale ci sarebbero stati anche degli attriti lavorativi, e le sorelle Francesca e Valentina.

Il nuovo amore Silvio Campara

Sembra però che l’imprenditrice digitale abbia già voltato pagina al fianco di un uomo che non fa parte del suo mondo ma con cui avrebbe già trovato una certa sintonia. Si chiama Silvio Campara, super manager di Golden Goose che avrebbe conquistato il cuore di Chiara Ferragni, e che è stato visto in sua compagnia in queste vacanze così diverse per lei e che segnano un punto di svolta nella sua vita.

Si tratta comunque di indiscrezioni, com’era accaduto per Andrea Bisciotti, mentre sulle colonne di Chi vengono sciolti tutti i dubbi: “Si dice che Campara si sia allontano dalla moglie, mentre la Ferragni, che, nel frattempo, è andata in vacanza a Capri, compie un gesto che non sfugge al fotografo di Chi: durante un pranzo mostra ai commensali, con aria sognante, la foto di un uomo, sul telefonino. L’uomo, che all’inizio viene scambiato per Bisciotti, è, però, più grande di età, brizzolato e con una particolare forma del naso. Quell’uomo è Silvio Campara”.

Chiara Ferragni comunque continua a tacere e a non dare seguito a queste voci. Dopotutto, questo potrebbe non essere l’ultimo flirt che le viene attribuito. Si è infatti già parlato dell’ortopedico con cui la passione sarebbe già naufragata e del rapper Tony Effe, che ha già smentito ogni cosa parlando solo di una bella amicizia.