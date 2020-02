Chi era Esther Scott, attrice di Beverly Hills 90210

editato in: da

Venuta a mancare il 14 febbraio 2020 per un attacco di cuore, Esther Scott è stata uno dei volti più amati del cinema e delle serie tv. Nata il 13 aprile 1953, la Scott aveva iniziato la sua carriera partendo dal doppiaggio e prestando la voce a uno dei personaggi della serie animata Star Wars – Ewoks.

Il successo vero è però arrivato negli anni ’90. In quel periodo il volto di Esther Scott ha iniziato a essere davvero popolare grazie a pellicole di fama internazionale. Tra queste è possibile citare Boyz N the Hood, film uscito nel 1991, ma anche Encino Man e Don Juan DeMarco (quest’ultimo film ha rappresentato una delle prime prove d’attore importanti di Johnny Depp).

Comparsa per l’ultima volta sul grande schermo nel 2016 con il film The Birth of a Nation, Esther Scott era celebre soprattutto per la sua partecipazione alla serie cult per eccellenza degli anni ’90: Beverly Hills 90210.

Nel corso della sua lunga carriera, che l’ha vista partecipare a ben 73 film con piccoli ruoli, Esther Scott è stata diretta anche da un cineasta italiano. Nel 2006, infatti, è apparsa in La Ricerca della Felicità, film di Gabriele Muccino con un indimenticabile protagonista interpretato da Will Smith.

La notizia della sua dipartita è stata data dal sito TMZ. Secondo quanto riferito dalla sorella Shaun alla testata, l’attrice sarebbe stata colta da un attacco di cuore martedì 11 febbraio nella sua casa di Santa Monica. A seguito di questo grave evento medico è avvenuto il ricovero. Venerdì 14 febbraio 2020, come sopra accennato, è stato registrato il decesso.

L’attrice, che sempre a detta della sorella si è spenta circondata dall’affetto dei familiari, aveva un curriculum davvero ricchissimo. Ha infatti recitato in Beverly Hills 90210, ma anche in altre serie di successo come Melrose Place, E.R. e Full House.

Sempre secondo quanto dichiarato da Shaun Scott ai giornalisti di TMZ, Esther amava molto il suo lavoro. La donna ha altresì rivelato che, molto spesso, la gente la riconosceva per strada e la fermava ma senza ricordarsi il suo nome.

Concludiamo ricordando che Esther Scott – che era originaria di Queens, il distretto più grande di New York – ha recitato anche in numerosi episodi della serie Geena Davis Show, ricoprendo il ruolo di Gladys, uno dei personaggi principali.