Chi è Daniele Paciello, il fratello di Awed

Daniele Paciello è il fratello di Awed, concorrente e vincitore dell’Isola dei Famosi. In Honduras sin dai primi giorni del reality, lo youtuber ha vissuto momenti difficili, combattendo la fame, la fatica e la nostalgia di casa. Più volte si è lamentato con gli altri compagni d’avventura affermando di non aver ricevuto lettere e sorprese da parenti e amici.

Forse proprio per questo Ilary Blasi ha deciso di sorprenderlo in modo speciale in occasione della finale. In Honduras è quindi arrivato Daniele Paciello, fratello di Awed, che gli ha fatto una sorpresa travestendosi da chef. Quando i due si sono abbracciati l’emozione è stata grande. L’influencer ha scherzato con la Blasi, sottolineando quanto lui e Daniele siano diversi.

Il primo infatti ha occhi e carnagione scura, mentre il secondo ha capelli chiari e occhi azzurri ghiaccio. Di Daniele si sa poco e niente al contrario di Awed, vero nome Simone Paciello, che è uno youtuber molto famoso. Classe 1992, è nato a Napoli e nel 2021 ha conseguito una laurea. Si divide fra Napoli e Milano, raccontando le sue giornate su Instagram. Daniele è legatissimo alle sue radici e ha un ottimo rapporto con i genitori. Awed ha anche una sorella che si chiama Nunzia, è nata nel 1997 e si è laureata all’Università Federico II di Napoli. Entrambi i fratelli del naufrago dell’Isola sono piuttosto riservati e vivono le loro esistenze lontano dai riflettori della tv.

“Sarò il proprio YouTuber in un reality come l’Isola dei Famosi, sono una cavia umana – aveva commentato Awed poco prima di sbarcare nello show -. Questa è la mia prima esperienza televisiva grossa e leggo tanti vostri commenti positivi per questo vi dico grazie [..] Ce la farò? Non lo so. L’unica cosa che so è che ce la metterò tutta”. Attore, scrittore e conduttore, il vincitore dell’Isola dei Famosi è stato legato per diverso tempo all’attrice Ludovica Bizzaglia da cui si è separato nel 2017. Avrebbe inoltre vissuto dei flirt, mai confermati, con Giulia Penna e Giulia De Lellis.