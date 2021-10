Chi è Alessandra Tripoli, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Alessandra Tripoli è una ballerina di fama internazionale. Da 20 anni fa coppia fissa sulla pista da ballo col marito Luca Urso. Dopo la nascita del suo primogenito, ritorna a Ballando con le stelle, affiancando Morgan.

Chi è Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli nasce a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987, sotto il segno del Leone. L’amore per la danza affiora in lei sin dalla tenera età; a soli 8 anni, Alessandra indossa già le sue scarpette di danza classica. Quando, un anno dopo, vede una coppia ballare il cha cha cha, rimane folgorata. Capisce, allora, che il ballo sarà la sua vita. Guardando la tv, sogna di scatenarsi come Ambra Angiolini e le ragazze di Non è la Rai. Oltre la danza, la Tripoli ha concluso brillantemente il suo percorso di studi presso l’Università di Palermo.

Marito

Il suo primo partner di ballo è Luca Urso che, dal 1995, gareggia con lei in numerose competizioni. L’incontro con Luca segna non solo una partnership professionale ma anche una favolosa storia d’amore che si corona con un matrimonio, nel 2016.

Alessandra e Luca si sposano nel paese d’origine della ballerina; le nozze vengono organizzate dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Per l’occasione, la ballerina ha indossato uno splendido abito di Gemy Maalouf e ha fatto il suo ingresso trionfale su un tipico carretto siciliano.

Figli

A gennaio 2021, ad Hong Kong, la ballerina dà alla luce il suo primogenito, Liam.

Età, altezza

Alessandra ha 34 anni ed è alta 1,80.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

La ballerina sicula inizia ad avere le prime esperienze professionali importanti quando, nel 1995, incontra il suo partner di ballo e nella vita, Luca Urso. Insieme danzano da più di 20 anni. La coppia si è piazzata seconda al German Open Championship e, dal 2013, si è trasferita ad Hong Kong, dove vive attualmente.

Nello stesso anno, sempre insieme conquistano il terzo posto all’UK Open. Trionfano agli Internazionali di Londra e all’Imperial Championship, semifinalisti al Blackpool Dance Festival, il duo di ballerini fa faville in tutto il mondo, tanto da colpire Milly Carlucci che vuole Alessandra nel cast di Ballando con le stelle. Attualmente la Tripoli fa parte della Federazione Italia Danza Sportiva.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Alessandra entra nel cast di Ballando con le stelle, nel 2014, in coppia con Enzo Miccio, con cui si instaura una bella amicizia. Nel 2020, a causa della gravidanza e della pandemia, la ballerina resta ad Hong Kong per molti mesi. Nel 2021 rientra nel team di Ballando con le stelle, affiancata dal cantautore Morgan.

