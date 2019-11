Che Tempo Che Fa, De Martino da Fazio fa una rivelazione sulle nozze con Belen

editato in: da

È stato senza dubbio uno degli ospiti più attesi della puntata odierna di Che Tempo Che Fa, e ha concesso al pubblico una piccola chicca di gossip: stiamo parlando di Stefano De Martino, che da mesi è tornato protagonista delle cronache rosa. Nel corso dell’intervista si è raccontato a cuore aperto, e poi si è lasciato sfuggire un dettaglio molto interessante.

Andiamo per gradi: il ballerino napoletano ha fatto il suo ingresso nello studio di Che Tempo Che Fa acclamato dal pubblico che attendeva da tempo questo momento. Fabio Fazio ha deciso di ripercorrere con lui i suoi primi dieci anni di carriera, che lo hanno portato da allievo di Amici di Maria De Filippi a conduttore tv e personaggio dello spettacolo tra i più amati dei nostri giorni. De Martino ha approfittato dell’occasione per raccontare un po’ della sua infanzia, di quando ha iniziato a ballare per la prima volta, all’età di 10 anni, e di quando per questo motivo veniva preso in giro dagli altri bambini. Ma sempre con il sorriso sulle labbra, e un bel po’ di autoironia.

E poi, ha rivelato di essersi sentito spesso sottovalutato, motivo per cui ha sempre dato il meglio di sé, ottenendo in effetti grandi risultati. Tra ricordi di giovinezza e un breve pensiero a sua nonna – che da tempo desiderava vederlo finalmente da Fabio Fazio – Stefano sembrava essere riuscito a schivare ogni domanda su Belen Rodriguez. Da quando, qualche mese fa, lui e la showgirl argentina si sono riavvicinati, il gossip è letteralmente impazzito. Ma il conduttore di Che Tempo Che Fa ha deciso di non indulgere in alcun pettegolezzo romantico, come da sua stessa ammissione.

Ci ha invece pensato Luciana Littizzetto, entrata poco dopo per uno dei suoi siparietti comici: con il suo piglio sbarazzino, ha chiesto a De Martino se si sarebbe sposato con Belen di nuovo. Stefano ha scelto di non svicolare: “No, ho già dato. Perseverare sarebbe diabolico”. Una risposta che avrà sicuramente deluso tantissimi fan, ma che fa almeno chiarezza su una delle indiscrezioni che più hanno fatto chiacchierare negli ultimi tempi.

In tutto questo, Belen ha deciso di mostrare tutto il suo sostegno a Stefano, pubblicando una dolce dedica tra le sue Stories di Instagram. Un breve video che mostra l’ingresso in studio di De Martino a Che Tempo Che Fa, accompagnato da poche parole: “Fiera di te sempre”. Più che sufficienti per mostrare al mondo il grande amore che li unisce.