Chanel Totti compie 13 anni. Gli auguri di mamma e papà

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, ha compiuto 13 anni (è nata il 13 maggio del 2007) e mamma e papà le hanno fatto gli auguri via social.

In particolare Francesco, non solo ha postato una foto bellissima in primo piano di loro due, e la dedica: “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio❤️❤️”, ma le ha anche dedicato una serie di stories che ripercorrono la sua vita in immagini.

Mamma Ilary ha pubblicato sul suo account Instagram una loro foto insieme in altalena (la mamma in braccio ala figlia) e il commento: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più …..ti amo 💖

Sempre dalle stories di Ilary si intravede la festa organizzata per la figlia, con tanto di palloncini e mega torta. E lei, biondissima ed emozionata, incredibilmente uguale al suo papà. Come la sorellina Isabel prima di lei, pure Chanel si è dovuta accontentare di un compleanno in semi-quarantena: anche in fase 2, i festeggiamenti numerosi non sono consentiti. Chissà se avrà potuto soffiare sulla torta in compagnia -almeno- dei nonni. L’augurio migliore è la speranza che il peggio sia ormai stato lasciato alle spalle, e la (ci) attenda un’estate migliore della primavera in corso. Auguri, Chanel!