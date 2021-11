CFDA Fashion Awards 2021: gara di pance e addominali scolpiti

Si sono tenuti a New York, nella serata del 10 novembre i CFDA Fashion Awards 2021, premi assegnati dal “Council of Fashion Designers of America” a “coloro che hanno innovato e sono distinti nel settore della moda” durante questo ultimo anno.

L’occasione, tra le più attese dallo showbiz americano, al pari (o quasi) del MET Gala è anche quella di sfoggiare mise eccentriche e super fashion, come la cerimonia impone. Tra le tante, a calamitare l’attenzione sono state soprattutto le “pance” lasciate libere e in bella vista O sotto giacche aperte su torsi nudi o sottolineate e messe in primo piano da micro top.

CFDA Fashion Awards 2021: Zendaya vince tutto

Regina della serata in tutti i sensi è stata la giovane attrice Zendaya, che oltre ad essersi aggiudicata l’ambito premio Fashion Icon Award ha colpito l’attenzione generale con un incredibile abito rosso Vera Wang, formato da una gonna lunga con drappeggio sui fianchi e un semplice top a fascia. Il tutto arricchito da collier, bracciale a anello abbinati. Un outfit che solo una sirena come Zendaya poteva permettersi e valorizzare.

CFDA Fashion Awards 2021, parola d’ordine: pance scoperte

Accanto a Zendaya, anche Emily Ratajkowski, Cara Delevigne ed Emily Blunt hanno scelto idi mostrare pance ed addominali, ovviamente perfetti.

CFDA Fashion Awards 2021: Emily Ratajkowski in Miu Miu

Emily era strepitosa in look di Miu Miu con polo e pull over micro abbinati alla vita bassissima della gonna. Anche nel suo caso, solo un vitino da vespa come il suo può adattarsi perfettamente a quello stile.

CFDA Fashion Awards 2021: Cara Delevingne super rock

Cara Delevingne, sempre grintosa e rocker, è arrivata in total black; anfibi, mini e giacca aperta sul davanti. Con sotto, ovviamente…nulla!

CFDA Fashion Awards 2021: Emily Blunt

Emily Blunt, anche lei strepitosa, in completo arancio firmato Christopher John Rogers.