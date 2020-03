Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Patrizia Pellegrino si racconta a Vieni da Me e commuove Caterina Balivo, raccontando l’amore per i figli e le prove difficili affrontate nella sua vita. La showgirl ha svelato di aver perso un figlio, Riccardo, morto poco dopo il parto. “Per una mamma è il momento più difficile del mondo – ha confessato -, la maternità è anche un atto d’amore. Io sono andata in depressione, non uscivo più di casa. Poi mi hanno detto che non potevo più avere figli: ero disperata, ma ho pensato subito di diventare madre adottiva. Io e Pietro ci siamo convinti che fosse una decisione giusta e ci siamo messi in cammino”.

Nel corso dell’intervista a Vieni da Me, Patrizia Pellegrino ha ricevuto anche una sorpresa da Gregory, suo figlio adottivo, che le ha scritto una lettera. Le parole del ragazzo hanno commosso molto la showgirl, che si è sciolta in lacrime.

“Mi hanno detto che non potevo più avere figli – ha svelato -, così ho iniziato le pratiche dell’adozione ed è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo […] Ho visto questo bimbo ed ho sentito l’esigenza di abbracciarlo: è come se l’avessi partorito in quel momento io, non ho avuto nessun dubbio. Anche se vedevo in lui che c’erano segni di grande sofferenza, in quel momento non si sentivano”.

Dopo l’adozione, Patrizia Pellegrino ha avuto altri due figli. “Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna”. La Pellegrino ha rivelato a Caterina Balivo che la gravidanza di Arianna non è stata semplice, ma segnata da problemi e paure.

“Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l’avrebbe fatta – ha confessato -. I medici di Bologna hanno fatto un miracolo, oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà”. Un racconto commovente che ha commosso non solo il pubblico a casa, ma anche Caterina Balivo.