Caterina Balivo, Natalina di Don Matteo si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie nello studio di Vieni da Me, Nathalie Guetta, meglio nota come Natalina, la perpetua di Don Matteo.

L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera. Svela il destino, per il momento ancora incerto, di una delle fiction più famose d’Italia, ricorda l’esperienza di Ballando con le Stelle e parla anche della sua vita a Parigi e della sua ammirazione per il Presidente Macron.

A proposito di Don Matteo, i cui nuovi episodi stanno andando in onda proprio ora ogni giovedì su Rai Uno, Natalina ha detto chiaramente che non sa se si girerà una nuova serie.

Al momento la situazione è un po’ confusa e pare che nemmeno i diretti interessati sanno che fine faranno: “Non lo sappiamo nemmeno noi. Il 19 dicembre è stato l’ultimo giorno che abbiamo girato e due giorni prima girava la voce secondo la quale avremmo dovuto riprendere a girare a settembre. Poi dopo mi hanno detto che non si faceva più”. Poi l’hanno fatta commuovere per una festa a sorpresa: “Non sapevo se piangere perché non vedevo l’ora di andarmene o perché finiva tutto”.

Se l’avventura di Don Matteo dovesse finire, precisa la Guetta: “Mi mancherebbe troppo il clima familiare che si respira sul set“. L’attrice non nasconde però che in passato si è sentita costretta nel ruolo di Natalina, ma per questa stagione – la 12esima – ha ritrovato tutto il suo entusiasmo: “Negli ultimi anni avevo perso qualche stimolo, mi sentivo ingabbiata nel ruolo della perpetua Natalina, ma in questa nuova stagione l’entusiasmo è tornato alle stelle”. Tra l’altro ci sarà una puntata tutta incentrata sul suo personaggio.

E sul futuro della fiction conclude: “Penso che dipenderà da Terence Hill, se avrà voglia o meno di tornare sul set per interpretare Don Matteo… io mi auguro che voglia farlo”.

Per Terence Hill ha solo belle parole: “Ci tenevo a fare amicizia con il grande Terence Hill, da sempre un mito per me”. Ma anche Natalina è un mito. Il carattere irruente della Guetta si mostra pure a Vieni da Me e non risparmia la Balivo che si prende una “cartellata”, per una battuta su bellezza e chirurgia.