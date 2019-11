Caterina Balivo, gaffe con Lunetta Savino a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Lunetta Savino, la mitica Cettina di Un Medico in Famiglia.

L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera accolta dalla Balivo in versione pin-up, presentandosi in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti bianchi. L’incontro procede a gonfie vele e Lunetta si confessa senza remore, toccando aspetti della sua carriera e della sua vita privata.

Ricorda i momenti difficili di quando, subito dopo aver avuto suo figlio, si è dovuta accontentare di ruoli minori, finché è arrivata l’opportunità di Un Medico in Famiglia con Lino Banfi dove interpretava Cettina, la governante tuttofare di Casa Martini: “È stato un treno in corsa. Era il personaggio giusto per me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata”.

La Savino racconta che fare l’attrice era il suo destino, anche se ha svolto altri lavori, dall’insegnante di recitazione alla segretaria, ma “c’era sempre questa voce dentro di me che sperava di non essere presa per gli altri lavori, perché coltivavo sempre questo sogno [di fare l’attrice ndr]”.

Lunetta parla anche della sua vita privata. Oggi è innamorata di uno scrittore, Salvatore Lodato: “Vive a Palermo, è siciliano. È un giornalista-scrittore ed è un grande esperto di mafia”. I due sono fidanzati da 4 anni e si sono conosciuti mentre l’attrice si trovava in Sicilia per girare un film: “Non andavo lì dal 1980, quindi è stato tutto casuale”.

Ma Cettina ha vissuto anche la difficile esperienza della separazione e mentre ne parlava, involontariamente, la Balivo è stata protagonista di una gaffe che ha creato attimi di imbarazzo. Spiega la Savino: “Sono stata a lungo single dopo la separazione. Mi sono separata dopo sei anni di matrimonio, ma sono passati altri anni prima di ricominciare“.

Caterina, forse un po’ di stratta, non coglie la serietà e replica: “Ti sei divertita?“. Attimi di gelo, presto superati dalla pronta risposta di Lunetta: “Mi sono divertita sul set…”