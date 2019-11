Caterina Balivo, Daniele Pecci si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Daniele Pecci, dopo un weekend trascorso tra i tartufi bianchi d’Alba.

La presentatrice è arrivata a Roma con un tailleur fucsia, cappello nero, sneaker chiare e valigia Louis Vuitton, pronta per riprendere il lavoro in Rai, come lei stessa si mostra su Instagram. La bella Caterina accoglie l’attore di fiction di successo, che il prossimo 20 maggio festeggia i 50 anni, con un mini dress bordeaux svolazzante e altissimi stivali neri. Di sicuro, la mise sensuale non lascia indifferente il suo pubblico.

Pecci si presenta in studio coi capelli rasati e la barba brizzolata incolta. Si racconta alla Balivo senza filtri e rievoca i tempi della fiction Orgoglio, all’inizio degli anni 2000, dove ha potuto lavorare con Elena Sofia Ricci di cui conserva un ricordo molto positivo: “Divertente e molto semplice. Abbiamo riso molto, a dispetto dei nostri personaggi. Sul set ridevamo molto”. Della Capotondi invece dice che è da 10 anni che non la incontra più. Poi racconta di Barbara D’Urso, anche lei sul set: “Con lei ho girato una scena sola, ma era anche lei molto semplice”.

In trasmissione si ricorda che Pecci è considerato un sex symbol, ma questa etichetta gli va stretta e lui la liquida così: “Piaccio perché sono bello dentro“. Oggi la star delle fiction italiane “si gode” l’anonimato e rivela che per strada non viene mai riconosciuto: “Anche ora godo di un anonimato totale, non mi vede più nessuno. E non perché ora ho i capelli rasati”.

L’attore oggi vive con la compagna Anita Caprioli da cui ha avuto una figlia, Viola, nel 2016. Pecci ha anche un altro figlio, Francesco, nato dalla relazione con Barbara Bonanni.