Caterina Balivo, l’annuncio su Instagram: “Oggi si è conclusa un’esperienza”

editato in: da

Caterina Balivo continua ad aggiornare i suoi followers su Instagram, ringraziandoli per il sostegno durante l’esperienza di My Next Book, il programma ideato e condotto insieme a Guido Maria Brera in queste ultime settimane.

Nel format, appuntamento quotidiano nato per intrattenere i fan che la seguono sui social, la conduttrice e il marito hanno intervistato di volta in volta uno scrittore famoso, partendo dal presupposto di non aver letto il suo libro prima del loro incontro in diretta, ovviamente tutto via Instagram.

Il programma ha conquistato il pubblico, perché si è dimostrato un ottimo modo di intrattenere e rimanere in contatto con il pubblico in attesa del ritorno di Vieni da Me.

Al grande successo di My Next Book indubbiamente ha contribuito anche la spontaneità della coppia, che durante questo periodo, prima delle interviste, ha mostrato il lato più vero e sincero, tra scaramucce e frecciatine.

Oggi Caterina Balivo ha voluto dedicare un post ai suoi fan, esprimendo tutta la sua gratitudine:

Oggi si è conclusa l’esperienza di #MyNextBook. Io e Guido ci teniamo ancora una volta a ringraziarvi di cuore per l’affetto con cui ci avete seguito e supportato in questa nuova avventura. Torneremo presto, promesso!

Poi la conduttrice ha ricordato anche il suo ritorno in tv, per la gioia di tutti gli spettatori, che non aspettavano altro di rivederla al timone del programma Vieni da Me, sospeso in queste settimane a causa dell’emergenza sanitaria:

Intanto da domani pomeriggio ci rivedremo in tv a @vienidamerai. Vi aspetto alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 con tanti ospiti, nuove storie da raccontare e tante emozioni diverse anche se i miei bambini mi dicono che non posso uscire di casa perché “c’è la Polizia che mi ferma” 😂❤️

Nelle sue stories su Instagram la Balivo ha condiviso alcuni momenti in videochiamata con il team del programma Rai, pronta per tornare in studio, anche se con qualche restrizione. “Torniamo lunedì – aveva dichiarato Caterina – ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico”.

Nonostante qualche dubbio iniziale – si pensava infatti che il programma per quest’anno non sarebbe più andato in onda – la conduttrice ormai è pronta per tornare al lavoro, per la gioia di tutti i suoi fan.