Carolyn Smith, dopo il tumore continua le cure: “Ho dolori dappertutto”

Sempre sorridente, Carolyn Smith riesce a trasmettere leggerezza e allegria ogni volta che appare sul piccolo schermo. A Ballando con le Stelle, dove è la presidentessa della giuria scelta da Milly Carlucci e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, fa sfoggio di professionalità, ma anche di grande ironia. Dietro le telecamere, però, deve affrontare dei momenti di grande difficoltà.

Carolyn Smith, la lotta contro la malattia

Carolyn Smith, con il suo carattere deciso e dolce, è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico, che la segue con amore a Ballando con le Stelle e in ogni sua attività e che le è rimasto a fianco, facendole sentire affetto costante, anche in un momento estremamente difficile.

Nel 2015, infatti, Carolyn ha annunciato di aver iniziato la lotta più dura della sua vita, quella contro un tumore maligno al seno. Sui social e attraverso interviste, non si è mai nascosta, raccontando le evoluzioni della malattia, le difficoltà e mostrando, soprattutto, la grande forza con cui stava affrontando il tutto.

Qualche anno dopo, precisamente nel 2018, la sua situazione sembrava essere decisamente migliorata. Purtroppo, però, ha avuto una recidiva. La sua lotta contro il cancro, così, è iniziata di nuovo e lei, guerriera instancabile, ha dimostrato, ancora una volta, una forza immensa di cui fa sfoggio ancora oggi. Per la Smith, infatti, non è ancora tutto terminato.

Carolyn Smith, il rischio di recidive è alto: come sta

Carolyn, oggi, sta decisamente meglio. Tuttavia deve continuare ancora a sottoporsi alle cure. Come raccontato in una intervista alla rivista Diva e Donna, infatti, il rischio di recidive, per lei, ha raggiunto il 65% ed è, quindi, estremamente elevato. Per questo deve cercare di tenere sotto controllo la situazione con delle continue terapie che hanno effetti spiacevoli sul suo corpo e che le causano dolore.

Ho dolori dappertutto – ha ammesso la Smith -, però si va avanti…Con il sorriso.

Ed è proprio così, con il sorriso, la determinazione e la speranza, che Carolyn Smith sta affrontando la malattia e sta dando una lezione a tutti coloro che la seguono: mai smettere di amare la vita e mai abbattersi anche quando tutto sembra andare nel peggiore dei modi.