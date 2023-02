Carnevale di Venezia, Federica Pellegrini al Ballo del Doge: l’abito toglie il fiato

Fonte: IPA Venezia 79, Pellegrini e Giunta: look con spacco e total black per la Divina

Il Ballo del Doge, andato in scena sabato 18 febbraio come grande evento del Carnevale di Venezia, ha conquistato tutti: sfarzo, prezzi stellari, partecipazioni sold out e una attesissima ospite, ovvero Federica Pellegrini insieme a suo marito, Matteo Giunta. Per l’occasione, ha sfoggiato un vestito unico, e chiaramente in maschera. Uno sfarzo “antico”, per una delle feste più belle dell’anno in quel della Laguna.

Federica Pellegrini al Ballo del Doge del Carnevale di Venezia

Il tradizionale Ballo del Doge si è tenuto alla Scuola Grande della Misericordia. Una notte incantevole, che ovviamente coinvolge tutti i presenti in modo incredibile, dal momento in cui sono presenti acrobati, giocolieri, ballerini, saltimbanchi. Una notte in cui, tra abiti principeschi e maschere, è possibile riportare indietro le lancette tempo. Nel 2023, il Ballo del Doge ha anche raggiunto un traguardo, ovvero la sua trentesima edizione.

La festa, organizzata dalla stilista veneziana Antonia Sautter, è stata preparata per un anno intero. Solamente nelle ultime settimane ha impiegato 500 persone, come riporta La Nuova Venezia. Chiaramente sold out: un evento imperdibile, che oltretutto chiama a sé ogni anno diversi vip. Centinaia le persone presenti, tra cui ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Federica Pellegrini si è presentata con un abito nero, diverso da quello mostrato nelle prove qualche settimana fa. Al suo fianco – ovviamente- Matteo Giunta: Venezia è una meta a cui la Pellegrini è incredibilmente legata, ma non solo, dal momento in cui la coppia si è sposata proprio nella Chiesa di San Zaccaria. Il matrimonio in Laguna è stato un sogno.

Federica Pellegrini, la partecipazione al Ballo del Doge

Si era detta a dir poco emozionata per l’opportunità di partecipare al Ballo del Doge. “Non vedo l’ora”. Il 18 febbraio, alla fine, la Divina ha optato per un look in nero, ma ha anche provato diversi vestiti, come un suggestivo abito con maschera piumata di Antonia Sautter. “Finalmente quest’anno riuscirò a festeggiare il Carnevale di Venezia e l’emozione è enorme”.

Dopo aver festeggiato il Carnevale di Venezia da piccola, ci è ritornata da “grande”, da Campionessa olimpica, donna realizzata, felice e sposata. Gli anni passano, ma la Divina rimane sempre la stessa: felice, e soprattutto bellissima. “Grazie alla mitica Antonia, e alle sue ragazze, che ci ha aperto le porte del suo Atelier per prepararci al meglio al suo prossimo Ballo del Doge”, aveva scritto su Instagram, mostrando una serie di scatti: all’atelier, oltre che da bambina, senza nascondere la sua immensa gioia per l’evento.

Cos’è il Ballo del Doge

Il Carnevale di Venezia è tra gli eventi più importanti, oltre a essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano festeggiare in maschera. Naturalmente si tengono diversi eventi collaterali, e il Ballo del Doge è un party a dir poco ricercato ed esclusivo.

Giunto alla sua trentesima edizione, alla festa è possibile partecipare anche con un biglietto di ingresso a cena: il party si tiene rigorosamente in maschera, con costumi d’epoca da sogno. Proprio come quello sfoggiato da Federica Pellegrini, che ci ha tolto davvero il fiato.