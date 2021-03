Carlo Conti torna con Tocca a te, ma il nuovo show non sarà in tv

editato in: da

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Carlo Conti sta per tornare con un nuovo progetto, uno show che punta a premiare i migliori talenti in ambito artistico, musicale, culinario e non solo: si tratta del talent Tocca a Te, un programma rivolto a tutti gli italiani dai 18 anni in su, che vogliono mostrare i loro talenti e far scoprire al grande pubblico le loro abilità.

Il nuovo talent show andrà in onda su RaiPlay, la piattaforma streaming della rete ammiraglia. I casting per il programma sono già aperti: c’è tempo fino al 30 aprile per inviare un video (girato in formato orizzontale) della durata massima di 3 minuti in cui mostrare le proprie capacità e le abilità nascoste.

Il promo della trasmissione recita: “Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe assolutamente vedere? Esiste qualcosa in cui eccelli o che solo tu sai fare. Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili, o fare acrobazie sorprendenti? Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro? Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da commuovere tutta la famiglia? Partecipa alle selezioni di Tocca a te. Manda un video della tua performance dal sito http://www.rai/toccaate. Chissà che questa volta non tocchi proprio a te”

Le performance selezionate dalla redazione e da Carlo Conti verranno trasmesse sulla piattaforma di RaiPlay (probabilmente in estate), confezionate in puntate da quattro esibizioni ciascuna e raccontate attraverso impaginazioni grafiche e narrazioni fuori campo.

Per il conduttore toscano, abituato ai tempi del piccolo schermo, si tratta di una sfida inedita: il nuovo talent infatti non andrà in onda in tv ma sulla piattaforma streaming della Rai. Ma presto Conti, per la gioia del pubblico, tornerà in scena anche con la nuova edizione di Top Dieci, lo show che la scorsa estate aveva conquistato il consenso dei telespettatori con freschezza e divertimento.

Dopo il successo delle puntate del ciclo di eventi A grande richiesta, che ogni sabato ha omaggiato con appuntamenti speciali grandi artisti dello spettacolo italiano, il presentatore dovrebbe tornare presto con un programma che terrà compagnia al pubblico ogni sabato sera. Top Dieci si potrebbe scontare con il Serale di Amici di Maria De Filippi, che partirà il 20 marzo con grandi novità.