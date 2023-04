Carlo Conti racconta l’amore per la moglie Francesca: “La mia vita è cambiata”

Fonte: IPA Carlo Conti, le confessioni sulla moglie Francesca

Il lavoro in Rai, ma anche la famiglia, il figlio Matteo e lo splendido amore con la sua Francesca. Carlo Conti si è raccontato a tutto tondo in un’intervista rilasciata a Repubblica, dove ha parlato dei suoi affetti più cari e della storia d’amore con sua moglie, che gli ha decisamente stravolto la vita. Il conduttore non si definisce un dongiovanni, ha ammesso però di aver avuto parecchie ragazze e di aver sempre agito in buona fede. Ma è con Francesca che ha raggiunto un suo equilibrio, come raccontato.

Carlo Conti, l’amore per la famiglia: “Grazie a Francesca la mia vita è cambiata”

Carlo Conti sembra aver raggiunto una serenità da tempo inseguita, e ora riscoperta al fianco della sua famiglia. Il conduttore Rai si è raccontato a Repubblica, ripercorrendo la sua carriera in Rai, i suoi programmi di successo e parlando anche dei suoi affetti più cari: la moglie Francesca e il figlio Matteo. “Ho sentito il bisogno di condividere e di costruire la famiglia, è stato un momento di svolta e consapevolezza”, ha raccontato in riferimento al matrimonio, celebrato nel 2012. E ha ammesso: “Grazie a Francesca la mia vita è cambiata. Nel 2014 è nato Matteo, cosa potrei chiedere di più?”.

In effetti tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella vita è l’amore, cantavano i Beatles nella celeberrima All you need is love. E, proprio grazie all’amore per la moglie e il figlio, Carlo Conti ha trovato la perfetta quadratura del cerchio della sua vita: “Francesca è fantastica. Come mamma è severa su certe cose, e pronta a consolare. Quando c’è da sgridare sgridiamo, siamo complici nell’educazione e nel trasferire al bimbo i valori che ci hanno insegnato. La cosa più difficile è dare insegnamenti ai figli senza vincolarli troppo”.

Animo temperato e quieto, il volto tv non cerca mai nel litigio la soluzione ai problemi della vita. E anche con la sua Francesca le discussioni di coppia rasentano lo zero: “Con Francesca ci confrontiamo, ma è diverso. Tempo fa eravamo in auto insieme e le stavo dicendo: ‘Secondo me devi andare di qua’, insistevo, lei non era d’accordo, diceva la sua. Matteo era seduto dietro: ‘Ma state litigando?’. Aveva percepito un tono diverso nella voce. L’ho rassicurato: ‘Stiamo decidendo dove andare, va tutto bene‘. Questo per dirle come viviamo”.

Carlo Conti, una vita senza eccessi e trasgressioni

Ma, per Carlo Conti, c’è stata un’altra vita prima di aver incontrato ed essersi innamorato di sua moglie. Il conduttore Rai ha infatti rivelato di essere stato spesso circondato da ragazze, pur non definendosi un dongiovanni: “Giravo, frequentavo. Non mi sono comportato male, sono stato leale e rispettoso. Mi è capitato di lasciare con onestà, ma magari qualcuno avrà sofferto. Però ho sempre agito in buon fede”.

La correttezza e l’equilibrio hanno dominato da sempre la sua vita, senza mai cercare la trasgressione e l’eccesso, nemmeno da ragazzo: “In discoteca bevevo acqua, non mi sono mai neanche ubriacato. E nessuno mi ha mai offerto una canna, eppure tra discoteche e le radio in quegli anni immagino girassero. Non me ne sono mai accorto, non ho mai fumato. Essere lucido per me era troppo importante, per vivere tutto con consapevolezza. Nessuna trasgressione. Ero solo patito delle ragazze“.