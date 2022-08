“Buon compleanno, babe”. Stephanye Seymour ricorda il figlio scomparso

Fonte: IPA Stephanie Seymour e Harry Brant

Ci sono tragedie, dolori dalle quali non si guarisce mai. Il tempo può lenire, smussare, alleviare in qualche modo la sofferenza, ma sicuramente non cancellare. La perdita di un figlio è una di queste. La più inconsolabile.

Ne sa qualcosa Stephanie Seymour, meravigliosa e indimenticabile top model anni ’90 che un anno e mezzo fa, a gennaio 2021, ha visto morire il figlio Harry Brant, a soli 24 anni, stroncato un’overdose “accidentale da farmaci da prescrizione”, dopo aver combattuto per anni contro la dipendenza dalle droghe.

Fonte: IPA

Il 3 agosto 2022 Harry avrebbe compiuto 26 anni e Stephanie, che ha sempre mantenuto un gran riserbo su questa tragedia, per la prima volta ha postato una foto di loro due insieme, e un semplice commento: “Buon compleanno, babe“.

Immediati i commenti delle altre top di quegli anni, da Linda Evangelista a Christy Turlington, da Tatjana Patitz a Naomi Campbell, che di Harry era anche madrina: “Tanti auguri, Harry, mio bellissimo figlioccio”.