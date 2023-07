Malore per Brigitte Bardot: le condizioni. Parla il marito

Fonte: Getty Images Brigitte Bardot: icona di bellezza e sensualità senza tempo

Brigitte Bardot ha avuto un malore nella sua casa in Francia, a Saint-Tropez. A confermare le difficoltà respiratorie dell’iconica attrice è stato il marito, Bernard d’Ormale. Intorno alle 9 del mattino del 19 luglio 2023, i soccorritori si sono precipitati nella casa della coppia. “Non ha perso conoscenza”, il marito ha rilasciato una dichiarazione, parlando delle sue condizioni.

Brigitte Bardot, come sta dopo il malore

Ore di apprensione per la star francese Brigitte Bardot, che negli ultimi giorni ha reso omaggio all’icona Jane Birkin dopo la scomparsa. A dare la notizia del malore alla stampa è stato il marito, Bernard d’Ormale, che ha preferito la strada della rassicurazione, dal momento in cui l’attrice è stata spesso vittima di fake news.

A Var-Matin, d’Ormale ha detto: “Erano circa le nove del mattino quando Brigitte ha avuto difficoltà a respirare: è stato più difficile del solito, ma non ha perso conoscenza“, ha chiarito. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco nella casa di Saint-Tropez della coppia, per prestare soccorso.

Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, oltre che sufficiente a risolvere il problema. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, ha aggiunto il marito nella dichiarazione.

Da giorni, in ogni caso, la Bardot ha sofferto il caldo che ha colpito diversi paesi in Europa, come l’Italia: “L’aria condizionata in casa non è molto forte. Ora il polso va bene, anche il cuore e la pressione, ma le cose rimangono comunque fragili”. Dopo essere stata messa sotto ossigeno, i soccorritori si sono protratti per un po’ di tempo insieme alla Bardot, per monitorarla, ma non è stata trasportata in ospedale.

La fake news sulla terapia intensiva

“Voglio rassicurare tutti. Sto molto bene”. La precisazione del marito di Brigitte Bardot dopo il malore è stata quasi dovuta, soprattutto perché negli scorsi mesi l’attrice è stata vittima di fake news, tanto da dovere intervenire personalmente. Nel mese di maggio, infatti, i media hanno sostenuto che la Bardot fosse in terapia intensiva da molto tempo.

“La stampa ha fatto scandalo per una malattia che mi è capitata a gennaio e di cui stiamo facendo un gran clamore”. Allora è stato il settimanale France Dimanche a dare la notizia sullo stato di salute preoccupante dell’attrice, ricoverata dopo una grave insufficienza respiratoria. Tutto si è risolto per il meglio anche in quel caso, e la Bardot è tornata nella sua amata casa nel sud della Francia.

L’ultimo saluto a Jane Birkin

La morte di Jane Birkin ha scosso il mondo intero: per ricordare l’amica-nemica, la Bardot ha voluto scrivere una lettera toccante, di suo pugno, condivisa sui social. “Ho un grande dispiacere, Jane se n’è andata. Quando si è così belle, così fresche, così spontanee, con una voce da bambina, non si ha il diritto di morire. Jane resta eterna nei nostri cuori”. Un tributo emozionante, soprattutto per quella rivalità a lungo discussa dalla stampa, messa in risalto da un divismo che oggi non esiste più.