Bradley e Gaga di nuovo insieme (E lui ha esagerato coi ritocchini)

Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme. L’attore sex symbol e la cantante-attrice sono stati fotografati, sorridenti e felici, ai SAG Awards 2022, dove si sono ritrovati e hanno posato insieme, in grande complicità, a favore dei fotografi.

Bradley Cooper e Lady Gaga, riuniti a SAG Awards

I due, che avevano fatto molto parlare ai tempi del film che aveva lanciato Gaga come attrice, diretto proprio da Cooper, A star is born, negli anni, messo a tacere il gossip che li voleva come nuova coppia di Hollywood, sono rimasti molto amici. E in occasione della premiazione degli “Screen Actors Guild Award” si sono riabbracciati.

Bradley Cooper: incredibilmente ringiovanito ai SAG Awards

A colpire l’attenzione dei media questa volta, archiviata una loro possibile liason, è stato l’aspetto incredibilmente ringiovanito di Bradley, classe 1975, apparso levigato e “lucidato” come non mai. Tanto è bastato per scatenare il gossip. “Una star è ri-nata” ha ironizzato il Daily Mail, parafrasando il titolo del film campione d’incassi del 2018 e ironizzando sul processo di ringiovanimento di Cooper.

“La celebre star di Hollywood ha mostrato una carnagione inspiegabilmente liscia”, ha scritto il Mail, e “l’apparente mancanza di rughe di Cooper è apparsa ancora più evidente quando è scoppiato in un sorriso mentre abbracciava la vecchia amica Lady Gaga e posava per le foto insieme all’attore Martin Short”.

Se tutto ciò fosse vero, sarebbe la conferma che non solo le donne accusano e temono il passare del tempo. Anche se noi lo trovavamo decisamente più sexy con qualche rughetta in più…