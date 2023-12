Fonte: Getty Images Bobbie Jean Carter

Una nuova tragedia ha colpito la famiglia di Nick Carter, celebre nel mondo per essere uno dei Backstreet Boys. Non uno che ha bisogno di presentazioni, ecco. Ha di colpo dovuto dire addio a sua sorella Bobbie Jean, in maniera del tutto inaspettata.

La donna si è spenta a soli 41 anni, appena un anno dopo la morte di Aaron Carter, che di anni al tempo ne aveva soltanto 35. A confermare la drammatica notizia è TMZ, che ha avuto modo di ottenere una prima dichiarazione da parte della famiglia.

Chi era Bobbie Jean

La prima a rilasciare una dichiarazione è stata Jane Carter, madre della defunta Bobbie Jean: “Sono sotto shock dopo aver scoperto della morte di mia figlia. Avrò bisogno di tempo per riuscire a processare totalmente questa terribile realtà. È la terza volta che qualcosa del genere accade”.

Per il momento, ovviamente, la donna chiede rispetto, così da poter vivere questo lutto in privato, con la propria famiglia. Ha annunciato come in seguito rilascerà una dichiarazione ufficiale in merito, ma non ora, non oggi.

Bobbie Jean non era soltanto una figlia e sorella, per quanto il mondo in questi giorni la ricorderà in connessione con la figura di suo fratello Nick. Era una madre e Jane Carter chiede di pregare proprio per la sua piccola nipotina. Il suo nome è Bella e ha perduto la sua mamma a soli 8 anni. Una vera e propria tragedia immane, dal momento che la piccola è ormai orfana. In passato aveva infatti già dovuto dire addio a suo padre.

TMZ ha sottolineato come le cause della morte di Bobbie Jean siano ancora incerte. Tutto ciò che è stato svelato, ad oggi, è che il decesso è avvenuto nella mattina di sabato in Florida.

La vita di Bobbie Jean

Abbiamo già descritto la vita privata e familiare di Bobbie Jean, nota ad amici e parenti come BJ. Sul fronte lavorativo, sappiamo che era in qualche modo coinvolta nell’attività di famiglia. Ha affiancato soprattutto il fratello Aaron durante le fasi più importanti della sua carriera. Ha collaborato però anche con Nick, quando i Backstreet Boys godevano di grande fama.

Ricopriva svariati ruoli, tutti dietro le quinte. Era infatti una truccatrice, nei tour dei primi anni Duemila, così come stilista. Chi segue con passione Nick Carter e la sua famiglia, però, l’avrà di certo vista anche nel reality a loro dedicato, House of Carters. È infatti apparsa in otto episodi. Si è trattato della sua ultima apparizione televisiva, avendo lei successivamente scelto di restare lontana dai riflettori.

Nel corso del programma, è stata gettata luce anche sui suoi problemi con la dipendenza da stupefacenti. Una macchia oscura che ha gravato a lungo sulla sua vita. Ha continuato a portare avanti la propria battaglia, conducendo una vita che l’ha portata però ad avere problemi legali nel corso degli anni, con arresti documentati fino al 2023.

Una nuova tragedia immane per i Carter, che si aggiunge alla morte di Aaron per annegamento nel 2022 (connesso all’uso di droga) e a quella dell’altra sorella, Leslie, nel 2012, per un’overdose. Oggi dei fratelli Carter non restano che Nick e Angel.