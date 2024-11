Blake Lively incanta al LACMA Art+Film Gala 2024 con abito di cristalli

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Blake Lively, icona di stile e regina dei red carpet, ha rubato la scena al prestigioso LACMA Art+Film Gala 2024, dove ha sfilato con un look che definire mozzafiato sarebbe riduttivo. L’attrice, conosciuta per il suo gusto impeccabile e la capacità di sorprendere a ogni apparizione pubblica, ha indossato un abito firmato Tamara Ralph, capace di incantare con i suoi dettagli preziosi e la sua eleganza senza tempo.

Blake Lively: dettagli scintillanti e una mantella scenografica

L’abito di Blake Lively era una minidress in maglia di diamanti, impreziosita da cristalli di rose gold, topazio rosa e oro scintillante. Questo straordinario capo non solo sottolineava la sua figura slanciata, ma rifletteva la luce in un modo che sembrava illuminare ogni angolo del gala.

Come ha spiegato la stessa Tamara Ralph sui social: “L’abito è tempestato di cristalli di rose gold, rosa e topazio scintillante”. Questo dettaglio ha confermato la maestria della designer nell’unire lusso e artigianalità.

A rendere ancora più spettacolare l’outfit di Blake Lively, però, è stata la mantella in taffetà di seta arancione, una scelta audace e scenografica.

La voluminosa cappa si apriva come un ventaglio, creando un contrasto cromatico che accentuava la lucentezza dell’abito e conferiva un tocco regale all’intero look. La sua drammaticità e il movimento fluido hanno fatto risaltare ogni posa dell’attrice davanti ai flash dei fotografi, trasformando l’ingresso di Blake in un momento da ricordare.

L’acconciatura di Blake Lively era in perfetta sintonia con l’abito. Per i suoi meravigliosi capelli il team glam ha scelto morbide onde bionde incorniciavano il viso, enfatizzando la sua naturale bellezza e creando un effetto glamour anni ’50. Gli accessori sono stati scelti con estrema cura, puntando sulla semplicità: scarpe coordinate e gioielli minimal che non hanno distolto l’attenzione dall’abito protagonista.

Le presenze illustri e le tendenze della serata

Tra le altre presenze celebri della serata, spiccavano personalità del calibro di Anna Wintour, Cara Delevingne, Kaia Gerber, Greta Lee, Tina Knowles e Laura Dern.

Kim Kardashian, in particolare, ha portato la tendenza delle mantelle a un livello successivo, indossando un ensemble bianco con una profonda scollatura a V, accompagnato da una cappa raffinata. A completare il suo look, il famoso ciondolo Attallah di diamanti da 5,25 carati, appartenuto alla principessa Diana e acquistato all’asta nel 2023.

Blake Lively ritorna su Instagram dopo lo scandalo “It Ends with us”

Blake Lively è recentemente tornata su Instagram dopo un periodo di assenza legato alle polemiche sul suo ultimo film, It Ends With Us.

L’attrice ha pubblicato un dolce tributo per il compleanno dell’amico fotografo Guy Aroch, condividendo una foto nelle sue Instagram Stories in cui Aroch posa per un selfie insieme a lei e al marito Ryan Reynolds. Questa apparizione sui social arriva dopo circa un mese dalle voci di un presunto disaccordo con il co-protagonista e regista del film, Justin Baldoni.

Lively ha scritto: “Sono la fortunata beneficiaria di due decenni di amicizia con quest’uomo e con la sua bellissima e altrettanto generosa, gentile e talentuosa famiglia. La mia vita non sarebbe quella che è oggi senza di te, Guy. Ti voglio bene, oggi e sempre.” Il messaggio ha rivelato un lato personale e autentico dell’attrice, che ha continuato a elogiare l’amico: “Questo uomo C’È. Letteralmente. Creativamente. Praticamente. Emotivamente.”