Blake Lively divina con lo spacco proibitivo che la tradisce sul red carpet

Blake Lively è considerata una delle donne più eleganti al mondo e alla prima di The Adam Project a New York non ha tradito le aspettative, indossando un magnifico abito di Versace con uno spacco proibitivo che però non l’ha risparmiata dall’incidente imbarazzante.

Blake Lively magnifica in Versace

Sul red carpet tutti gli occhi sono puntati sulla coppia più glamour, Blake Lively e Ryan Reynolds, nonostante la presenza di grandi star come Hugh Jackman e Mark Ruffalo. D’altro canto, è inevitabile, perché l’attrice di Gossip Girl ha dato il meglio di sé presentandosi alla prima con un magnifico abito arcobaleno di Versace.

Si tratta di un vestito da sera in chiffon, multicolor, che gioca sulle tonalità pastello, dal rosa al viola e celeste. L’abito, plissettato e con strascico, forma delle geometrie sul décolleté, mentre la gonna lunghissima nasconde uno spacco vertiginoso, davvero per poche. Blake è perfettamente a suo agio con questo magnifico look che porta con grande classe senza rinunciare alla sensualità. Si lascia fotografare, posa da diva, gioca con le pieghe della gonna, svela le sue gambe perfette e toniche, ma proprio tra queste acrobazie non riesce ad evitare di mostrare più del dovuto.

Blake Lively tradita dallo spacco

Il tacco dei magnifici e altissimi sandali gioiello, firmati Gucci, si impiglia nello strascico, lo spacco la tradisce e rivela il raffinato body effetto nude che indossa sotto. Blake riprende subito il controllo, anche se per un attimo l’espressione del suo viso rappresenta tutto il suo disappunto. Il momento di distrazione le è stato dunque fatale, ma da professionista ritrova il sorriso in un batter d’occhio e tutto è presto dimenticato, complice l’alchimia tra lei e suo marito Ryan Reynolds.

A completare il look ci sono gli orecchini a cerchio e i bracciali, creati da Lorraine Schwartz. I lunghi capelli biondi sono acconciati in un semiraccolto, realizzato da Jennifer Yepez. Mentre il trucco è firmato dal make up artist delle star, Kristofer Buckle, e consiste in uno smokey eye scuro (come Meghan Markle) e rossetto color corallo.

Blake Lively per l’Ucraina

Oltre ad essere bellissima, Blake Lively è una donna impegnata e insieme al marito ha promesso di versare fino a un milione per aiutare l’Ucraina. Infatti hanno lanciato una sottoscrizione a favore di Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati.