Bianca Guaccero influenzata ma l’abito rosso è un incanto

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero ha l’influenza, ma non si ferma e resta saldamente al timone del suo programma Detto Fatto.

La presentatrice pugliese ha incantato tutti con un mini-dress rosso a palloncino che mette in risalto le sue curve perfette. L’abitino lascia scoperte le spalle e la scollatura a cuore scolpisce il décolleté.

Bianca condivide sul suo profilo Instagram un selfie con il look mozzafiato, completato da delle vertiginose scarpe d’argento, l’espressione imbronciata e la mano che si regge la schiena. Lei commenta: “Era per darmi un tono! 😂 grazie ragazzi anche per oggi… influenza a parte ce l’ho fatta!”. Gli ascolti di Detto Fatto non decollano e restano al 5%, ma la Guaccero decisamente non passa inosservata e fa girare la testa ai suoi follower.

Qualcuno commenta: “Così buchi lo schermo amour”, come dare torto a questo fan. Anche la regina del fitness Jill Cooper si complimenta con la presentatrice e “bellissima è l’aggettivo più gettonato per definirla. C’è chi perfino osserva che i piedi sono dimagriti, mentre il pubblico femminile si contende il vestitino, diventato un vero must have.

Altri si stupiscono che possa avere l’influenza, tanto è splendida: “Sei influenzata? 😢😢😢Mi spiace, buona guarigione 💪 non si direbbe dal vedere, sei sempre più bella”. E ancora: “Sei sempre perfetta anche con l’influenza”. A prova del suo malessere la bella Bianca pubblica sulle Stories un’altra sua foto col viso un po’ provato dal male di stagione che certo però non riuscirà a metterla ko.

Intanto, la Guaccero può dirsi soddisfatta del suo look rosso e questa volta il trionfo è talmente evidente da oscurare Caterina Balivo, anche lei in mini-dress nero e aggressivo. Ma un dettaglio non sfugge: entrambe hanno delle décolletée argento. Che ha copiato chi?