Bianca Guaccero e l’ex Nicola Ventola di nuovo insieme: lei fa chiarezza

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Il possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e l’ex Nicola Ventola è stato uno dei gossip più seguiti dell’estate. Un po’ come se fossero i nostri Bennifer, sono stati in molti a sperare che ci fosse un fondo di verità in tutto questo e che – dopo ben dieci anni – tra i due si fosse riacceso l’amore.

Certo è che sia la Guaccero che l’ex calciatore ci hanno un po’ marciato su. In queste settimane hanno riempito i social di video, foto e commenti che non hanno fatto altro che alimentare il gossip sul loro possibile riavvicinamento. Tra l’altro divertendosi un mondo.

I due sono stati al mare insieme, hanno trascorso piacevoli serate in compagnia di amici in comune e hanno anche condiviso delle stories su Instagram in cui si punzecchiavano proprio come farebbero dei neo-fidanzatini. “Ma quindi? Ci siamo fidanzati di nuovo?” ha detto Ventola, e la conduttrice di Detto fatto in tutta risposta: “Così dicono. Che dobbiamo fare?”. Neanche a dirlo, sono arrivate valanghe di commenti da parte di fan e curiosi, sempre più convinti del ritorno di fiamma.

Ma chi conosce bene Bianca Guaccero sa perfettamente che una delle sue principali doti è l’ironia, accompagnata naturalmente dalla sua lampante bellezza. E sì, la conduttrice e l’ex calciatore hanno “giocato” sull’equivoco rimbalzato tra le pagine di gossip, poi smentito una volta e per tutte.

Bianca Guaccero ha confermato che tra lei e Nicola Ventola c’è un bel rapporto, ma tutto si limita a una semplice amicizia. “A dimostrazione che tra ex si può restare amici e volersi molto bene”, ha aggiunto Bianca su Instagram a chi sottolineava quanto fossero una bella coppia.

Una mosca bianca, possiamo dire a gran voce, visto che nella maggior parte dei casi (non tutti) tra gli ex non corre buon sangue ed è davvero raro che si resti in buoni rapporti. Bianca e Nicola sono stati insieme a lungo, da giovanissimi: lei stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo mentre lui stava emergendo come calciatore. Poi le loro strade si sono divise, con tanto di matrimoni e figli annessi.

Nessun ritorno di fiamma o flirt estivo. Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono semplicemente due ex diventati ottimi amici, che adorano trascorrere del tempo insieme. Divertendosi anche a prenderci in giro!