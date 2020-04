editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero commenta l’addio fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca nel corso dell’ultima puntata di Pronto Detto Fatto. La conduttrice è molto amica del ballerino di Ballando con le Stelle e non si è tirata indietro quando Jonathan le ha fatto alcune domande in diretta su Instagram.

Proprio qualche tempo fa, prima che i gossip lo travolgessero, Raimondo era stato ospite dello show di Bianca Guaccero e aveva ballato con lei, ricordando quel momento speciale anche su Instagram. Poi la confessione di Valentin e l’addio, confermato, a Francesca Tocca. Come è noto il concorrente di Amici 2020 ha confessato di aver vissuto una love story con la ballerina, legata a Todaro da oltre dieci anni e mamma della piccola Jasmine.

“Non mi permetto di entrare nella sua vita – ha detto la Guaccero, parlando con Jonathan Kashanian del gossip del momento -. Non entro nel merito delle sue vicissitudini personali, è uno straordinario amico e un bravissimo professionista ma, poi, per il resto non mi permetterei mai di entrare nella sua vita privata […] Non so se sia vera questa storia, ma mi auguro di no, ripeto non entro nel merito della loro vita”.

Bianca non si è voluta sbilanciare dunque, ma ha garantito il suo massimo appoggio a Raimondo Todaro che è da sempre un amico speciale per lei. I ballerino di Ballando con le Stelle non ha ancora commentato quando accaduto anche se è attivo su Instagram, mentre Francesca Tocca ha rotto il silenzio postando un post sibillino che sembra una risposta a Valentin. La ballerina ha smesso di seguire l’ex concorrente di Amici 2020 dopo che lui ha rivelato nelle Stories la love story segreta.

“Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più – aveva raccontato Valentin -. Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione. Tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro”.