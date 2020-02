Benedetta Rinaldi di nuovo mamma: “Elisabetta è una bambina meravigliosa”

editato in: da

Benedetta Rinaldi è diventata mamma per la seconda volta il 12 febbraio 2020. La giornalista ed ex conduttrice de La Vita in Diretta e Uno Mattina (esperienza lavorativa che l’ha vista al fianco di Franco Di Mare) ha dato il benvenuto a Elisabetta. Per lei e il marito Emanuele, 42 anni, si tratta del secondo figlio. La coppia, convolata a nozze nel 2014, l’anno successivo ha infatti avuto Edoardo.

La Rinaldi, classe 1981, ha raccontato la gioia della seconda maternità nel corso di un’intervista rilasciata a Di Più Tv. La giornalista, che la scorsa estate ha parlato senza mezzi termini del dolore per la fine dell’esperienza in Rai dopo 15 anni, si è detta “al settimo cielo” e ha sottolineato che la piccola è nata con parto cesareo.

Sempre nel corso dell’intervista a Di Più Tv, ha detto di sentirsi la donna più felice del mondo e ha sottolineato che, sia a lei sia al marito Emanuele Del Tosto, il nome Elisabetta è sempre piaciuto per via del suono dolce.

La neo mamma, davvero al settimo cielo, ha parlato della piccola come di una bambina meravigliosa, non dimenticando di specificare che, come è giusto che sia, “piano piano sta mostrando il suo caratterino”.

La Rinaldi ha svelato che sia lei sia il marito sono pazzi della secondogenita e che la gravidanza non è arrivata per caso. La giornalista e conduttrice ha raccontato che lei e il consorte hanno scelto di rimandare per diversi anni la ricerca del secondo figlio anche per ragioni professionali.

Benedetta Rinaldi – che ha annunciato l’arrivo della piccola ricondivivendo sul suo Twitter ufficiale un articolo dedicato proprio alla nascita di Elisabetta – si è soffermata anche sulla reazione del primogenito Edoardo.

Ha dichiarato che, per il momento, il bambino sembra essere molto affettuoso nei confronti della sorellina e che manifesta un atteggiamento delicato e protettivo. Ha altresì riconosciuto che non sarà così per sempre: a suo avviso, quando Edoardo si renderà conto che la sorellina non è un bambolotto inizierà a manifestare un po’ di gelosia. La Rinaldi ha detto di essere stata messa in guardia in merito ma di sentirsi rodata e pronta ad affrontare il tutto.