Ben Affleck, relax e divertimento a Las Vegas insieme alla mamma di J.Lo

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Ben Affleck è da sempre un appassionato di gioco d’azzardo e, stando a quanto riporta Page Six, è stato pizzicato a giocare con la madre di Jennifer Lopez nientemeno che a Las Vegas, la città delle luci e dei casinò. L’attore, stavolta, ha scelto una partner di gioco d’eccezione: Guadalupe Rodríguez. Sono stati fotografati al resort Wynn, nella Sin City più famosa al mondo.

Le foto strappate all’attore e alla mamma di J.Lo mostrano come i due si stessero divertendo, trascorrendo del tempo insieme. Ormai, la storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è certa: nonostante l’annuncio di coppia rovinato dai paparazzi e i loro piani, il legame è apparentemente solido.

A Las Vegas, non era presente Jennifer Lopez: tra l’altro, sembra proprio che Ben sia tornato al resort Wynn anche da solo. In quell’occasione, l’attore ha indossato una maglietta nera e un cappellino da baseball, cercando di nascondersi, ma è stato riconosciuto in ogni caso. Il ritorno della star al tavolo di gioco del Blackjack non è passato inosservato ai tabloid.

Il gioco d’azzardo è sempre stato un debole per Ben – in particolare, i giochi di carte. Qualche anno fa, era stato cacciato da un casinò di Las Vegas, poiché era stato beccato a fare uno dei trucchi più vecchi (e assolutamente proibiti): contare le carte. Il locale in questione, l’Hard Rock, ai tempi lo aveva intimato di lasciare il tavolo da gioco (e messo alla porta).

Tra l’altro, famosa rimarrà la sua vincita del 2001: sempre all’Hard Rock, aveva infatti portato a casa ben 800mila euro. Dopo quell’occasione, era stato ufficialmente bandito dal casinò. Il fatto che adesso ci ricaschi, è un po’ un problema: magari, Jennifer ha inviato la madre a controllare il comportamento di Ben, per prevenire possibili problemi in futuro.

Nel settembre del 2014, Ben aveva parlato della sua dipendenza dal Blackjack: “Ci ho messo del tempo per imparare a giocare a carte, per diventare un giocatore decente. Una volta che lo sono diventato, i casinò mi hanno intimato di non sedermi più al loro tavolo. Voglio dire: se sei bravo, non puoi giocare. Dovrebbe dirla lunga sulle regole dei casinò.”

In virtù della sua dichiarazione, ci appare più chiaro il motivo dell’accompagnamento di Guadalupe Rodríguez: relax, divertimento, sì, ma con moderazione. La presenza della dolcissima mamma di Jennifer Lopez è probabilmente rassicurante per l’artista, che in questo modo può controllare a distanza che Ben non venga ancora bandito dai casinò di Las Vegas e che esageri di nuovo con l’alcool.