Belen al luna park con i figli torna bambina: le sue parole colpiscono nel segno

Una serata con i figli tra le giostre del luna park ha il sapore della nostalgia: la riflessione di Belen Rodriguez è un inno alla giovinezza (e ci tocca da vicino)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha scelto un luna park per concedersi una pausa dalla quotidianità e ritrovare, almeno per qualche ora, la leggerezza dell’infanzia. Accanto a lei, naturalmente, i figli: compagni perfetti per una serata fatta di luci colorate, attrazioni, sorrisi e quel pizzico di paura che precede ogni corsa sulle giostre.

A raccontare il momento è stata la stessa showgirl argentina attraverso il suo ultimo post su Instagram nel quale ci ricorda cosa si perde quando si cresce. Il carosello è allora l’occasione per una lunga riflessione sul tempo che passa, sulle paure che aumentano con l’età adulta e sulla necessità di non dimenticare la parte più istintiva e coraggiosa di sé.

Belen al luna park con i figli riscopre la leggerezza

Prima di una discesa improvvisa o di una curva affrontata ad alta velocità, secondo Belen Rodriguez, esiste un istante in cui il corpo smette di ricordare quanti anni abbiamo. Il cuore corre più veloce, lo stomaco si chiude e le responsabilità degli adulti sembrano improvvisamente lontane.

È proprio in quel momento che si torna bambini. Non perché scompaiano i problemi, ma perché ci si lascia attraversare dalla meraviglia senza provare a controllare tutto. Una sensazione che la conduttrice sembra aver ritrovato proprio durante l’uscita al luna park con i figli, osservando forse nei loro occhi lo stesso entusiasmo che apparteneva anche a lei.

Nel post condiviso sui social – che per lei, ormai, hanno una funzione che potremmo definire terapeutica – Belen ricorda quelle esperienze che durante l’infanzia sembravano imprese gigantesche: imparare ad andare in bicicletta, spingersi sempre più in alto sull’altalena o affrontare il buio senza sapere cosa si sarebbe incontrato.

“L’adrenalina è una scorciatoia verso quella parte di noi che avevamo messo via”, scrive Belen, che aggiunge: “Crescendo impariamo a prevedere, a proteggerci, a stare al sicuro. Guadagniamo saggezza ma perdiamo quella scintilla di meraviglia pura. Ecco perché cerchiamo l’adrenalina da adulti: non per il pericolo in sé, ma per riconnetterci con quella versione di noi che non aveva ancora paura di vivere fino in fondo”.

Le parole di Belen sul coraggio arrivano dopo mesi delicati

La riflessione assume un significato ancora più forte alla luce del periodo attraversato recentemente dalla showgirl. Belen ha parlato pubblicamente delle proprie fragilità e della fatica necessaria per ritrovare un equilibrio. Nelle ultime settimane, però, sui social è apparsa più serena, rilassata e desiderosa di raccontare una fase nuova.

Ai follower che le hanno fatto notare questa luce diversa, la Rodriguez ha spiegato di aver ricominciato a prendersi cura di sé. Allenamento, alimentazione equilibrata e affetto delle persone vicine sarebbero diventati gli ingredienti principali del suo benessere. Ma il passaggio più importante sembra essere un altro: aver recuperato l’amore per se stessa.

La serata al luna park si inserisce così in un racconto più ampio. Non è soltanto una parentesi divertente trascorsa in famiglia, ma l’immagine di una donna che prova a rimettersi in gioco, senza vergognarsi delle proprie emozioni.

“Il coraggio era solo gioia”: il messaggio di Belen

La frase conclusiva del post racchiude il senso delle sue parole: tornare bambini non significa diventare ingenui, ma ricordare che il coraggio, prima di trasformarsi in una qualità da conquistare, era semplicemente gioia.

Un pensiero che ha colpito i follower perché racconta un’esperienza comune. Crescendo impariamo a proteggerci, a calcolare le conseguenze e a evitare gli imprevisti. Ma quanto spazio resta per lo stupore?