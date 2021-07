Belen Rodriguez, incerto il suo futuro a Mediaset

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Un volto che da anni presenzia con continuità sulle reti Mediaset è sicuramente quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, è una presenza fissa a Tu Si Que Vales, il talent targato Fascino, nel quale veste i panni di perfetta padrona di casa. Anche quest’anno sarà presente all’interno del cast del programma, insieme alla squadra di sempre: sono stati confermati tutti i protagonisti delle scorse edizioni: Alessio Sakara, Martin Castogiovanni, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari, tutti nel ruolo che hanno ricoperto nel corso della loro esperienza nella trasmissione.

Le registrazioni partiranno in settimana e il programma dovrebbe andare in onda il prossimo settembre, seppur nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset non sia stata specificata la data inizio. Ci potrebbe, tuttavia, essere un cambio di programma, in quanto Belen è in procinto di dare alla luce la sua seconda figlia, Luna Marie, il cui padre è Antonino Spinalbese, il nuovo amore della conduttrice. Qualche giorno fa la showgirl ha infatti scritto di essere in procinto di esplodere, in riferimento all’enorme pancione. Che cosa accadrà, dunque, se Belen dovesse partorire a registrazioni iniziate? Non c’è purtroppo risposta a questa domanda, ma è probabile che la showgirl si prenderà una pausa -anche breve- per dedicarsi alla figlia. In quel caso, Maria De Filippi potrebbe trovare una sostituta, che andrebbe a coprire per un certo periodo l’assenza di Belen. Si tratta naturalmente di pure ipotesi, in quanto nulla è stato confermato o comunicato.

Un’altra ipotesi potrebbe riguardare lo slittamento del programma: dal momento che non è stata confermata la data di inizio, le registrazioni potrebbero plausibilmente essere rimandate, facendo così slittare la partenza. Questa congettura, dunque, non vedrebbe alcun cambio nella conduzione, ma semplicemente un mutamento di date. Di certo c’è che è tutto pronto per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, e si prospetta sicuramente un’altra stagione ricca di successo e grandi talenti.

Al momento, comunque, non sono stati assegnati ulteriori programmi a Belen, che rimane dunque sotto “l’ala” fissa di Maria De Filippi.

Non resta dunque che aspettare e vedere quando Belen darà alla luce Luna Marie: la trepidazione è alle stelle!