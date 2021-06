Belen incinta sparisce da Instagram: cosa è successo

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è sparita da Instagram, creando un po’ di preoccupazione fra i fan. La showgirl argentina, incinta del secondo figlio, ha raccontato nelle Stories cosa sta succedendo. Belen ha spiegato di voler vivere l’ultimo periodo della gravidanza lontano dai social, rinunciando a condividere tutto con i follower. Una scelta che deriverebbe dal momento delicato che sta attraversando.

Manca ormai pochissimo al parto infatti e la Rodriguez non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua Luna Marie. In attesa di quel momento speciale, la modella sta trascorrendo le sue giornate in compagnia delle persone più care. Il nuovo compagno, Antonino Spinalbese, è sempre al suo fianco e, proprio come lei, è molto emozionato all’idea di diventare genitore.

“Non è che io sia diventata antipatica – ha detto Belen a chi le chiedeva cosa stesse accadendo -. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza. Manca meno di un mese. Non vedo l’ora”.

Belen, come è noto, è già mamma di Santiago, arrivato nel 2013 e frutto dell’amore della Rodriguez per Stefano De Martino. Con il conduttore ed ex ballerino la showgirl ha vissuto un’intensa relazione, segnata dalle nozze, da una separazione e dal ritorno di fiamma. Poi l’addio, nell’estate del 2020, e l’incontro con Antonino Spinalbese. Oggi Belen ha finalmente trovato la felicità ed è pronta a diventare mamma per la seconda volta.

La piccola si chiamerà Luna Marie. A scegliere il nome Luna, come ha svelato la stessa Belen, sarebbe stato Santiago, mentre la modella avrebbe aggiunto un tocco “poetico”, completandolo con Marie. “Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima – aveva confessato qualche tempo fa la Rodriguez al settimanale Chi -, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.