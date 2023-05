Belen emoziona con un messaggio per “Le Iene”. Ma resta l’incognita del prossimo anno

Fonte: IPA Belen, il messaggio per "Le Iene"

Si è chiuso il sipario sull’ultima edizione de Le Iene, condotta per la prima volta da Belen Rodriguez che è piaciuta moltissimo in questa veste. E che ha saputo gestire anche un’edizione non semplicissima, segnata da alcuni eventi che hanno fatto parlare come l’addio di Teo Mammuccari, che aveva dato il via a diverse voci, poi l’assenza della conduttrice stessa in due puntate. Un percorso lungo, durante il quale ha collezionato consensi, come dimostrano i commenti sotto il post che ha pubblicato su Instagram con un emozionate messaggio per la trasmissione. E tanti si sono chiesti se l’anno prossimo ci sarà? Un’incognita che la conduttrice non ha ancora chiarito.

Belen, il messaggio emozionante per Le Iene

L’avventura a Le Iene si è conclusa con un’ultima grande puntata, durante la quale oltre ai servizi di rito, il pubblico da casa ha potuto assistere al monologo di Paola Barale sulla menopausa e vedere il bel feeling tra Belen ed Emma. Una chiusura con il botto, come si suol dire, che sancisce ancora una volta l’apprezzamento del pubblico per la trasmissione e per la showgirl argentina per la prima volta al timone del programma.

Nel corso di questa stagione Belen ha dato tantissimo al programma, come dimenticare quella volta che – prendendo spunto da Marina Abramovic – si è seduta al tavolo di un museo per ascoltare quello che la gente aveva da dire. Nessun silenzio o sguardo puntato occhi negli occhi, ma un vero e proprio confronto con il pubblico.

Una stagione ricca di soddisfazioni, che ora si è chiusa e ha lasciato una scia di emozioni, come dimostra il post condiviso da Belen su Instagram. Lo scatto di gruppo, in bianco e nero, ritrae le tantissime persone che lavorano al programma. Il commento a corredo della foto, poi, non nasconde ciò che prova la showgirl argentina: “Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!”

Un messaggio profondo, che rivela un po’ il dietro le quinte del programma e che va a mettere un punto sulla stagione appena conclusa. I follower l’hanno riempita di complimenti e non sono mancati anche i riferimenti al prossimo anno.

Belen, il futuro a Le Iene

Belen tornerà anche il prossimo anno a Le Iene? Stando ai tanti consensi, espressi dai suoi follower, ci si potrebbe aspettare una risposta affermativa. In molti, infatti, sotto al post di ringraziamento e di profondo affetto che ha condiviso su Instagram, hanno fatto riferimento alla stagione 2023 – 2024 del programma, un segno evidente che la conduzione della showgirl argentina è piaciuta.

Tantissimi complimenti che ne sottolineano la professionalità, la capacità di essere simpatica e spigliata: caratteristiche che davano la sensazione ai telespettatori che quello fosse il posto giusto per lei.

Al momento lei non ha commentato e non si sa ancora come sarà pianificata la trasmissione per il prossimo anno, l’unica certezza è che Belen è piaciuta e l’affetto del pubblico si è fatto sentire come dimostrano le parole degli utenti.

Ora per lei è arrivato il momento del risposo, dopo mesi molto intensi dal punto di vista lavorativo. E per quanto riguarda il futuro si vedrà.