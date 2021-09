Barbara D’Urso rivoluziona il suo look. E la camicia bianca diventa un must have

editato in: da

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso è tornata in tv con Pomeriggio Cinque. Un programma completamente rivoluzionato che dà più spazio alle news. E insieme allo show, Carmelita ha deciso di stravolgere anche il suo look.

Se Barbara D’Urso in questi anni ci aveva abituate a mini dress attillati, gonne a palloncino, glitter, scarpe-gioiello dai tacchi a spillo, bustier, orecchini-lampadario, da fare invidia alle 20enni, ora ha deciso di darci un taglio con gli outfit stravaganti che strizzavano l’occhio alle teen-ager.

La D’Urso ha optato per un guardaroba decisamente più sobrio e in linea con gli argomenti trattati a Pomeriggio Cinque. Dunque, basta coi completi scintillanti e i micro vestiti. Nel suo guardaroba sono comparsi pantaloni, camicie dal taglio maschile e gonne bon ton. Anche la scelta cromatica e le fantasie sono state riviste. La presentatrice, classe 1957, rinuncia per la prima volta a tinte sgargianti, ai completi fucsia e animalier, optando su colori neutri e scuri, che vanno dal nero al beige.

Le scollature poi sono diventate castigate. Niente più décolleté in vista, la D’Urso ha trovato un nuovo capo iconico: la camicia bianca, al massino una blusa dallo scollo bon ton, sempre candida. Pare proprio che non riesca più a rinunciarvi. Infatti, per ora l’ha indossata in quasi ogni puntata di Pomeriggio Cinque. D’altro canto, è un vero e proprio passepartout che si abbina con tutto e ha un’ottima vestibilità.

Così l’abbina a pantaloni palazzo chiari o a sigaretta neri, ma anche a un’elegante gonna a palloncino. Solo nel weekend Barbarella non resiste e torna al vecchio look facendosi immortalare su Instagram sempre con la camicia bianca ma senza niente sotto.

Una piccola concessione, per ritornare subito agli outfit sobri della settimana. Il cambio d’immagine piace e la trasmissione è un successo. E su Instagram la D’Urso ottiene anche i complimenti di Sandra Milo che scrive: “A dispetto di chi ti dava per vinta, ascolti alla mano, hai dimostrato il contrario rivelandoti vincente anche in questa nuova veste”.

Mentre i fan commentano: “Sei femminile, chic elegante,raffinata e moderna😍😍😍😍adoro il tuo nuovo stile“.