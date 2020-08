Ballando, Elisa Isoardi si allena per lo show. E lancia un messaggio a Milly

editato in: da

Elisa Isoardi, la sua vita dopo La Prova del Cuoco fra ricette e amici

Elisa Isoardi sta trascorrendo le sue vacanze a Nizza, ma le sue giornate non sono dedicate solo al relax: la conduttrice, infatti, sta già pensando ai suoi futuri impegni professionali, preparandosi per la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Sul suo profilo Instagram ha condiviso delle stories dirette proprio a Milly Carlucci, in cui mostra il suo allenamento: “Stamattina abbiamo detto no ai cornetti e si alla camminata veloce”.

La Isoardi, guardando il mare da lontano, ha reso partecipi tutti i suoi follower affermando: “Mi sto preparando per Ballando con le Stelle, via col fiato!”, spronandosi durante la marcia. Poi, sempre su Instagram, ha salutato la presentatrice dello show di Rai 1 e le ha mandato un messaggio molto chiaro: è prontissima a tornare sul piccolo schermo, carica più che mai.

Lasciatasi alle spalle l’avventura con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si sta ricaricando trascorrendo del tempo di qualità con la sua famiglia, preparandosi a un autunno ricco di impegni televisivi: la conduttrice infatti, oltre alla partecipazione a Ballando con le Stelle, sarà al timone del programma Check Up.

Elisa, con grande ironia, aveva annunciato la sua presenza nello show della Carlucci condividendo sul suo profilo un frame del famosissimo film Dirty Dancing, in cui si vede Patrick Swayze e Jennifer Grey impegnati nel celebre ballo entrato nella storia del cinema: “Eccoci qua! Io e il mio futuro maestro di ballo, aspettando Ballando con le Stelle“.

Nell’attesa del debutto, comunque, la conduttrice di Cuneo sta deliziando i suoi follower con foto e stories, tenendosi in contatto giornalmente con loro. La Isoardi nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto dolcissimo insieme al nipote Alessio, ma non sono mancate le foto con gli amici e il suo adorato cagnolino, gli affetti più cari, senza dimenticare le istantanee al mare (in cui appare in splendida forma) e le amate ricette, ormai diventate protagoniste dei suoi profili social.

Nel frattempo, però, l’attesa per Ballando con le Stelle cresce sempre di più, soprattutto per i suoi fan, che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo, in una veste inedita, pronta a destreggiarsi tra passi di danza e attesissime sfide di ballo.