Ballando, Alessandra Mussolini in ospedale: infortunio durante le prove

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Sembravano essere finite le brutte notizie per Ballando con le Stelle. Per Milly Carlucci, invece, c’è un nuovo imprevisto da affrontare: dopo Raimondo Todaro, che è finalmente tornato in pista, anche Alessandra Mussolini è stata ricoverata in ospedale. La causa è un fastidioso incidente.

La concorrente, che balla al fianco dell’insegnante cubano Maykel Fonts, si è infortunata durante le prove prima della prossima puntata di Ballando con le Stelle. Una brutta e rovinosa caduta, che l’ha costretta a recarsi in ospedale per eseguire i dovuti accertamenti. Al momento, sarebbe ricoverata in una clinica romana.

A far chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato Maykel Fonts, che attraverso alcune stories su Instagram ha mostrato la sua compagna di ballo mentre parlava, in video-chiamata, con la madre:

Non si è rotto niente – ha riferito la Mussolini -, ho fatto la tac. Io ho sbagliato, mi sono messa dietro a Maykel per ballare la coreografia. Non mi sono rotta niente, ma non posso ballare.

Il ballerino, poi, ha voluto rassicurare il pubblico del programma, i suoi fan e quelli della sua compagna di ballo, con poche semplici parole:

È tutto ok, il suo naso è ok!

Infine, è stato il manager della Mussolini, Nando Moscariello, a dare informazioni più specifiche sulle condizioni di Alessandra:

Ho sentito da poco Alessandra, come sapete oggi ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso. Stiamo capendo il da farsi. Speriamo che possa fare la puntata, la conoscete, sapete quanto è forte e determinata.

Non si sa ancora, quindi, se i due potranno ballare già dalla prossima puntata o se preferiranno prendersi una breve pausa. In ogni caso, l’incidente di Alessandra Mussolini sembrerebbe aver fortunatamente causato solo un brutto spavento.

Il suo incidente arriva proprio dopo il ritorno di Raimondo Todaro nel programma di Rai Uno. Il ballerino, che fa coppia con Elisa Isoardi, dopo l’esordio aveva dovuto forzatamente prendersi alcuni giorni di stop per poter affrontare un’operazione all’appendicite. Nonostante una ripresa più lenta del previsto, è poi tornato a ballare emozionandosi ed emozionando. Buone notizie anche per Samuel Peron, che è finalmente risultato negativo al Coronavirus. Il ballerino, poco prima dell’inizio del programma, ha dovuto rinunciare a fare squadra con Rosalinda Celentano. Tornerà in pista?

Insomma, ci sono ancora questioni da risolvere per Milly Carlucci. La presentatrice, però, ha dimostrato di essere in grado di affrontare anche le situazioni più difficili ed insidiose risolvendo i problemi e stupendo con inaspettati assi nella manica. Sarà così anche questa volta?