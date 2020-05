Asia Argento mostra il sedere su Instagram e perde 3mila follower

editato in: da

Lezione di vita (social) per Asia Argento, che per la prima volta si denuda su Instagram, mostrando il suo sedere tonico in primo piano, e pur facendo incetta di like, perde 3mila follower.

La stessa cantante, che aveva postato la foto del didietro fasciato in un tanga leopardato, con il commento. “Nella vita ci vuole il culo, invece io ho avuto solo il….” (citazione dal testo della canzone Stai Zitto di Salmo ndr), ha poi aggiunto una stories commentando la vicenda: “Comunque è assurdo che ho pubblicato una foto del mio culo e ho perso 3mila follower. Ma che vuol dire?”. Aggiungendo anche: “È ovvio, dice mia figlia…”.

Probabilmente i follower storici di Asia non sono abituati e non amano certe esibizioni gratuite, di questo l’attrice dovrebbe essere fiera. La preferiscono di gran lungo nelle sue dj session di musica raffinata e alternativa, o quando cita filosofi e cineasti impegnati. L’essere sexy non si misura sempre dai cm di pelle scoperta, ma da quelli di intelligenza esibita.