“Arrabbiati, amareggiati, spaventati”: rapinato il negozio di Andreas Muller

IPA Andreas Muller

Una rapina a mano armata, due pistole puntate contro un dipendente e vetrine in frantumi: è quanto accaduto venerdì 13 novembre, intorno alle 20, da Off Time, il negozio di carte Pokémon aperto a Roma da Andreas Muller insieme ai suoi soci. A raccontarlo è stato lo staff con un lungo post pubblicato su Instagram; l’ex ballerino di Amici si trova nella Casa del Grande Fratello Vip. “Siamo arrabbiati. Siamo amareggiati. Siamo spaventati”, si legge nel messaggio condiviso sui social.

Rapina nel negozio di Andreas Muller: il racconto dello staff

“Ieri sera, intorno alle 20:00, durante il normale orario di lavoro, Off Time ha subito una rapina a mano armata”, hanno scritto i soci. E ancora: “Due pistole puntate contro Anthony, un nostro dipendente. Persone con il volto coperto da un passamontagna, vetrine distrutte e una quantità enorme di carte Pokémon portate via in pochi istanti”. Esistono anche i video di quei momenti, ma la scelta è stata quella di non pubblicarli, per non dare spazio a immagini tanto violente.

Nel post c’è soprattutto la paura di chi, quella sera, era semplicemente al lavoro: “Le vetrine si possono ricostruire. La merce si può ricomprare. Ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità “. I soci hanno poi precisato di non voler “fare le vittime”, ma nemmeno “fingere che vada tutto bene “. E hanno ricordato che dietro al volto più noto del progetto c’è molto altro: soci, dipendenti, famiglie.

Per ripartire è stata aperta una raccolta fondi, ma l’invito è soprattutto un altro: “Da domani vi aspettiamo tutti in negozio”. Tra le immagini condivise ci sono anche le vetrine prima del colpo, con alcune delle carte portate via: chi dovesse riconoscerle in vendita, online o altrove, è invitato a segnalarlo. Di quanto accaduto si stanno occupando le autorità competenti.

Off Time, il sogno di Andreas Muller nato un anno fa

“Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo”: il messaggio si apre così, e non è un caso. Aperto il 7 dicembre 2025, Off Time tra poche settimane compirà un anno. Muller aveva annunciato il progetto già nell’agosto precedente, parlando di una nuova versione di sé, e pochi giorni prima dell’inaugurazione aveva mostrato il negozio finito alla moglie Veronica Peparini e alle figlie Ginevra e Penelope. Ad accoglierle, all’ingresso, un grande Geppetto, che Veronica aveva scherzosamente chiamato “pupazzo”.

Non solo carte Pokémon: negli spazi di Off Time hanno trovato posto anche One Piece, un’area per tornei e giochi da tavolo, una zona gaming con le console e persino l’idea di registrare un podcast. Un cambio di vita vero e proprio per l’ex vincitore di Amici: nei suoi piani c’era anche un secondo punto vendita a Milano.

Ora, invece, bisogna ricominciare. “Non abbiamo aperto Off Time perché le carte Pokémon sono diventate una moda”, hanno tenuto a precisare i soci: lo hanno fatto per passione, investendo risparmi, tempo ed energie. E la chiusura del post non lascia dubbi: “Non sappiamo quanto ci vorrà. Ma sappiamo che ci proveremo. Ancora una volta”.