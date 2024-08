Arisa, fischi al concerto. Poi chiama l’ambulanza per una fan

Fonte: IPA Arisa

Prima i fischi e poi il riscatto: l’esibizione di Arisa a Gioia del Colle non è passata di certo inosservata. Il 25 agosto, in concerto, l’artista si è presentata con oltre un’ora di ritardo: in partenza alle 21:30, alla fine è iniziato alle 23:00. Una volta arrivata sul palco, però, si è attirata le lamentele del pubblico, che l’ha attesa per ore: non sono mancati fischi e, purtroppo, insulti. Prima le scuse doverose, poi ha dovuto fermare il concerto per una fan che si è sentita male: “Ambulanza, ambulanza per favore”.

Arisa in ritardo al concerto di Gioia del Colle

Può capitare, anche se dispiace sempre, perché magari siamo in trepidante attesa del nostro artista preferito, che un concerto inizi con qualche minuto di ritardo. Il 25 agosto, a Gioia Del Colle, in provincia di Bari, si è tenuto il concerto di Arisa, che è stata proprio lei a chiudere il Gioia Fest, dalla durata di 3 giorni. La sua attesa, accompagnata dai fischi da parte dei fan per il ritardo di oltre un’ora, non è passata inosservata. Tutto è avvenuto a pochi giorni dal 42esimo compleanno dell’artista.

Ovviamente, Arisa si è prontamente scusata con i suoi fan per il ritardo. “Scusatemi tutti per il ritardo”, ha detto, rispondendo agli insulti del pubblico, tra cui: “Fai pena! Non c’è rispetto”. Il concerto è alla fine iniziato alle 23:00, e per mezz’ora non è accaduto nulla di particolare, anzi, i fan si sono dimenticati fischi e ritardo, rimanendo affascinati dall’esecuzione delle canzoni storiche. Poi, però, una fan si è sentita male e l’artista è intervenuta immediatamente: “Ambulanza, ambulanza per favore. C’è l’ambulanza? Ragazzi, chiamate un’ambulanza, ma non c’è?”.

Per fortuna, tutto è andato per il meglio, anche grazie all’intervento di Arisa stessa che ha avvertito la sicurezza nell’immediato: la fan è stata soccorsa, secondo le testimonianze dei presenti, e Arisa ha ripreso il concerto, non prima di essersi rivolta alla donna. “Tutto bene, cara? Un bacione”. Non è la prima volta che la cantante si ritrova in una situazione simile: è già successo durante un concerto a Sessa Aurunca, quando ha interrotto il concerto per il malore di una spettatrice.

Il compleanno pochi giorni prima

Pochi giorni prima rispetto al concerto, esattamente il 20 agosto, Arisa ha festeggiato 42 anni con una lunga dedica a se stessa sui social. “42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui. Da bambina credevo che a quest’età avrei capito tutto”. Al suo fianco c’è il musicista e cantante Walter Ricci, classe 1989, con cui ha ritrovato l’amore dopo un passato sentimentale piuttosto turbolento. Ed è stata la cantante a ufficializzare questo momento di pura felicità, condividendo su Instagram alcuni scatti. “La felicità esiste”. Solamente nell’estate del 2023, Arisa aveva pubblicato una richiesta “simpatica” per cercare marito sui social, con uno scatto senza veli. Avevano risposto in molti, ma l’amore si è fatto attendere e, alla fine, è arrivato.