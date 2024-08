Arisa festeggia 42 anni, la dedica a sé stessa sui social: “Il coraggio di ricominciare”

Fonte: IPA Arisa festeggia i suoi 42 anni con un messaggio dolcissimo

Cosa c’è di meglio che festeggiare un compleanno con il mare come cornice e le persone più care accanto? Arisa, la cantante che ci ha abituato a sorprendenti evoluzioni non solo musicali ma anche di stile, ha celebrato i suoi 42 anni in modo intimo, lasciando spazio a un piccolo rituale che ha svelato molto di lei.

Il filmato, condiviso con i suoi fan due giorni dopo il compleanno, racconta un pranzo sulla spiaggia, tra vento, candele ribelli e millefoglie che sembra essere l’unica cosa “perfetta” in questa scena volutamente imperfetta. E proprio l’imperfezione sembra essere il tema dominante: la candelina sulla torta, ostinata nel non voler accendersi per via del vento, diventa il simbolo di una lotta più grande, quella contro il tempo e i capricci della vita.

Arisa non si arrende: dopo vari tentativi, riesce a spegnere la candela grazie all’intervento del cameriere, che si improvvisa eroe della situazione. La bottiglia di spumante si stappa e subito parte il giro di baci, prima con il nuovo compagno, Walter Ricci, e poi con le sorelle Isabella e Sabrina, gli affetti più veri per lei.

Tra riflessioni e battiti di cuore: la lettera di Arisa a sé stessa

Ma il vero regalo che Arisa si è fatta è una lettera, scritta a cuore aperto e pubblicata sui social. Il tono è intimo, come se la cantante volesse prendersi un momento per fare pace con sé stessa, con i suoi errori e le sue fragilità. “42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui” scrive, aprendo così la porta a una riflessione profonda sulla vita che ha vissuto, un viaggio fatto di sogni e di inciampi. “Da bambina credevo che a quest’età avrei capito tutto”, ammette, con quella sincerità disarmante che l’ha sempre contraddistinta. Non a caso, “sincerità” è stato il primo singolo che l’ha resa famosa.

Le sue parole parlano di cadute, di dubbi, di quei momenti in cui la tentazione di mollare è stata forte. Ma ogni volta, Arisa ha trovato la forza di rialzarsi. E c’è un messaggio ben preciso in tutto questo: il vero coraggio sta nel ricominciare, nell’amare sé stessi, crepe comprese.

La cantante non si rivolge solo a sé stessa, ma a tutte quelle anime “delicate” che, come lei, hanno imparato a convivere con le proprie cicatrici. In un mondo dove l’apparenza è tutto, Arisa preferisce celebrare l’imperfezione, quel dettaglio che rende ognuno di noi speciale e, in un certo senso, più forte.

Il jazzista che ha conquistato Arisa

Accanto a lei, in questa celebrazione privata, c’è Walter Ricci, il nuovo compagno. Musicista jazz napoletano, Ricci ha saputo farsi strada nel panorama musicale collaborando con grandi nomi come Michael Bublè e Mario Biondi, ma è il suo talento innato a renderlo così magnetico agli occhi di Arisa. Più giovane di sette anni, Walter sembra incarnare l’equilibrio perfetto tra passione e leggerezza, quella nota jazz che mancava nella vita della cantante.